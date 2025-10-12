Neštěstí u známé pláže: Vrtulník se zřítil mezi lidi!
K pohromě došlo v Jižní Kalifornii, když pilot ztratil kontrolu nad helikoptérou. Zřítila se mezi palmy a úplně se rozpadla. Záchranáři museli hospitalizovat 5 lidí. Video s extrémního pádu koluje na sociálních sítích.
Helikoptéra se měla účastnit přistávací party, která se ten den pořádala. V okolí bylo více vrtulníků a všechny nabízely zážitek s přistáváním z ptačí perspektivy. „Posíláme modlitby všem, kteří se stali součástí nešťastného incidentu,“ vyjádřil se organizátor. „Naším plánem pro tuto chvíli je pokračovat s naší akcí,“ dodal.
Pilot i jeden cestující byli bezpečně z helikoptéry vyproštěni záchranáři. Společně s dalšími třemi chodci, které pád vrtulníku zranil, je záchranná auta odvezla do nemocnice. Bližší informace o jejich zdravotním stavu nejsou známá, uvedl deník The Sun.
CBS News.
