Neštěstí u známé pláže: Vrtulník se zřítil mezi lidi!

Ztroskotaná helikoptéra v Jižní Kalifornii
Ztroskotaná helikoptéra v Jižní Kalifornii
Ztroskotaná helikoptéra v Jižní Kalifornii
Ztroskotaná helikoptéra v Jižní Kalifornii
Ztroskotaná helikoptéra v Jižní Kalifornii
Autor: nkc - 
12. října 2025
17:50

K pohromě došlo v Jižní Kalifornii, když pilot ztratil kontrolu nad helikoptérou. Zřítila se mezi palmy a úplně se rozpadla. Záchranáři museli hospitalizovat 5 lidí. Video s extrémního pádu koluje na sociálních sítích.

Helikoptéra se měla účastnit přistávací party, která se ten den pořádala. V okolí bylo více vrtulníků a všechny nabízely zážitek s přistáváním z ptačí perspektivy. „Posíláme modlitby všem, kteří se stali součástí nešťastného incidentu,“ vyjádřil se organizátor. „Naším plánem pro tuto chvíli je pokračovat s naší akcí,“ dodal.

Pilot i jeden cestující byli bezpečně z helikoptéry vyproštěni záchranáři. Společně s dalšími třemi chodci, které pád vrtulníku zranil, je záchranná auta odvezla do nemocnice. Bližší informace o jejich zdravotním stavu nejsou známá, uvedl deník The Sun.

Svědci popisovali, jak vrtulník bezpečně přistával. Kolem byla spousta lidí nahrávající si akci. Najednou se začala, těsně nad zemí, helikoptéra nekontrolovaně točit, až nakonec spadla mezi nedaleké palmy, kde se úplně rozpadla. Není jasné, co pád způsobilo, podle televize CBS News.
Ztroskotaná helikoptéra v Jižní Kalifornii
Ztroskotaná helikoptéra v Jižní Kalifornii
Ztroskotaná helikoptéra v Jižní Kalifornii
Ztroskotaná helikoptéra v Jižní Kalifornii
Ztroskotaná helikoptéra v Jižní Kalifornii

Témata:
zraněnípádhelikoptéraVIDEOJižní Kaliforniepalmy
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud