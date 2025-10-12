Ze skály v Toulovcových maštalích spadl turista: Hasiči ho nemohli najít

12. října 2025
15:09

V sobotu 11. října došlo v přírodní rezervaci Toulovcovy maštale k pádu osoby ze skály. Záchranné složky musely zasahovat v obtížně přístupném terénu a zraněného hledaly delší dobu. Případ připomněl, jak důležité je při volání na tísňovou linku uvést co nejpřesnější místo události, aby mohli záchranáři rychle a efektivně zasáhnout.

Hasiči byli vyzváni k zásahu v přírodní rezervaci Toulovcovy maštale, konkrétně v úseku známém jako „Oslí chodba“. Důvodem výjezdu byl pád osoby ze skály, která se pohybovala v těžko přístupném terénu.  Jednotky měly problém s nalezením zraněného. Důležité je, nahlašovat přesné a správné místo.

Po chvíli hledání ho našli ležícího pod skalou vysokou 8 metrů. Stěžoval si na silnou bolest zad. Na místě provedla jednotka prvotní ošetření.

Pak hasiči zajistili přenos osoby z nepřístupného terénu k záchranným vozům vzdáleným 200 metrů. Transportovali ho na nosítkách. Po příchodu se ho ujala zdravotnická záchranná služba a po přesunu do nemocnice ošetřování pokračovalo. Událost zdůraznila, jak důležitá je, při volání na linku 112, co nejpřesnější lokalizace místa nehody.

