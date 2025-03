Auto nechte raději ještě před obcí. Parkoviště u rezervace je příliš malé. Krátká procházka, ale stojí za to. „Přijeli jsme z Malhostovic a je to tady nádherné,“ popsal své pocity Jan (31) s dcerou Rozárkou (3) a Vaškem (1), kterého si nesl na zádech.



Video Video se připravuje ... V přírodní rezervaci Údolí Chlébského potoka vykvetly desetitisíce bledulí. Hynek Zdeněk

Líbilo se tam i Tomášovi (43) se syny Matyášem (7) a Vojtěchem (10) z Boskovic.shodli se společně. Kdo by chtěl bledule vidět také, měl by si pospíšit. Kvést by měly asi jen dva týdny.

Bledule mají stejně jaké sněženky šest okvětních lístků. Na rozdíl od sněženek je ale mají všechny stejně dlouhé, zatímco sněženky mají tři delší a tři kratší. Sněženky běžně kvetou od ledna do března, bledule na ně zpravidla navazují. Poprvé vykvétají v březnu.