Šéf Knihobotu reaguje na kritiku: Nechci být osobní, ale… Tvrdý útok na Špitálníkovou!
Začalo to podivem spisovatelky Niny Špitálníkové nad „přestřelenou“ cenou publikace z druhé ruky, skončilo mnoha svědectvími o údajně nepřiměřeném tlaku na pracovníky a nebezpečných podmínkách ve skladu. Šéf knižního on-line second handu Knihobot Dominik Gazdoš určitá pochybení své firmy přiznává, společnost ale podle něj specifické pracovní podmínky komunikuje jasně a práce ve skladu Knihobotu podle něj zkrátka „není pro každého“. A přidal i rýpanec do Niny Špitálníkové.
Práce s plesnivými knihami, jen velmi obtížně splnitelné požadavky na počet zařazených publikací během jedné směny, pro některé až ponižující upozorňování na nejpomalejší brigádníky a časté výhrůžky výpovědí. Tak mluví někteří lidé, kteří pracovali jako brigádníci pro knižní online second hand Knihobot. Jiným práce pod tlakem a možnost flexibilních směn prý vyhovuje.
Kauza, kterou na sociálních sítích odstartovala spisovatelka a koreanistka Nina Špitálníková upozorněním na vysokou cenu, za niž Knihobot nabízel její původně samostatně neprodejný sešit, rozdělila na dva tábory i zákazníky. Jedni vyzývají k bojkotu a ruší své účty, protože jim pracovní podmínky brigádníků vadí. Někteří Knihobotu vyčítají, že se dělá „zelenějším“, než ve skutečnosti je, a neprodejné knihy odváží do spalovny, místo aby je například darovala divadlům a kavárnám jako rekvizity, jak na svých stránkách původně slibovala.
Další zákazníci se Knihobotu zastávají, jeho služby si pochvalují a upozorňují, že firma zřejmě nedělá nic nezákonného a cenu knih zkrátka určuje nabídka a poptávka. Tvrdí to i CEO Knihobotu Dominik Gazdoš. „Cenu knih neurčujeme my. Určuje ji nabídka/poptávka. Trh. Čtenáři. Naše role je ji jen co nejpřesněji odhadnout,“ sdělil svůj pohled na sociální síti LinkedIn.
Gazdoš uznal, že práce ve skladu je specifická. „Všechny startovací pozice u nás jsou pečlivá, monotónní práce rukama. Ne každý se na takovou práci hodí. Většina se na normu dostane bez problémů během prvních 10 směn. Ti nejlepší dostávají odměny. Nejnižší nástupní sazba u nás je 140 Kč čistého na hodinu. Jsou to podle mě velmi férové peníze za nekvalifikovanou flexibilní práci v příjemném prostředí,“ napsal Gazdoš.
Vyjádřil se i k tématu likvidace knih. „Chápu, že to téma je citlivé, ale některé knihy prostě nejde ani zdarma rozdat. Jde o knihy poškozené nebo třeba i knihy v perfektním stavu, které ale kdysi vyšly v gigantickém nákladu a dnes nikoho nezajímají.“
V dalším příspěvku se Dominik Gazdoš vrátil k incidentu, který popsal zdroje Niny Špitálníkové. Šlo o pád regálů plných knih ve skladu v Hostivaři. Podle údajných svědků jen se štěstím všichni přítomní vyvázli bez zranění. Gazdoš přiznal, že k incidentu došlo. „Naštěstí se nikomu nic nestalo. Regály byly montovány a revidovány externí firmou na více než 2x větší zatížení. Po události jsme preventivně na dva týdny uzavřeli celý sklad, což sice znamenalo ztrátu desítek milionů, ale mohli jsme tak udělat vše pro to, aby se to nemohlo opakovat,“ popsal CEO Knihobotu, který se nakonec opřel do autorky, která celý případ nastartovala. „Paní Špitálníková si užívá svůj prime time, já to chápu, tohle ji živí. Na výzvy ke komunikaci a pozvánky k nám se vymlouvá, že není novinář. Zveřejňuje vždy jen to, co se jí hodí. Zprávy a příspěvky spokojených zaměstnanců ignoruje,“ tvrdí Dominik Gazdoš.
