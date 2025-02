„Chceme veřejnost upozornit na to, že takovéto jednání je naprosto v rozporu s ochranou přírody a nesmí se opakovat. Ničíme si to, co bychom měli ochraňovat,“ uvedl pro novinky.cz ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Tomáš Vrška. Případ předal policii, jezdcům hrozí pokuta až 100 tisíc korun.

Prý je les pro všechny

Video pořídil jeden z lesníků. „Vetřelce vůbec netrápilo (že projíždějí rezervací) a při snaze o dialog bylo odezvou arogantní chování, kdy mimo jiné zaznělo, že les je prý pro všechny,“ napsali lesníci pečující o rozlehlý Masarykův les na facebookovém profilu podniku, který je součástí brněnské Mendelovy univerzity.

Video Video se připravuje ... Šokující video: Motorkáři testovali své stroje v přírodní rezervaci Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Podle ochranářů jde hned o dvojí porušení lesního zákona. V první řadě motorkáři vjeli se svými stroji do soukromého lesa, k čemuž musí mít povolení od jeho majitele, tím je školní lesní podnik.

Druhým porušením zákona je vjezd do přírodní rezervace. „Přestože je na našem území, ani my do něj bez povolení krajského úřadu vjet nesmíme,“ zdůraznil Vrška.