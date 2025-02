Turisticky oblíbená lokalita v údolí Zaječího potoka na polesí Vranov zůstane od 14. února do konce března nepřístupná. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny tam totiž zahájí práce, při kterých odstraní více než tisícovku přestárlých a prosychajících stromů.

„Stáří porostů v údolí Zaječího potoka se pohybuje od 80 do 150 let, jedná se převážně o dubové porosty, do nichž jsme již několik dekád nezasáhli. Vlivem proběhlých kalamit i zvýšeným suchem jsou i pouhým okem patrné prosychající koruny,“ vysvětlil plánovanou těžbu Ivo Březina, vedoucí polesí Vranov.

Lokalita se nachází v turisticky frekventované a částečně i zahrádkářské oblasti na severním okraji Brna. Podnik proto požádal Magistrát města Brna o vydání zákazu vstupu do lesa po dobu konání nejintenzivnějších prací, a to od 14. února do 31. března 2025.

„Nebezpečí újmy na zdraví je zde vysoké, na cestách se bude pohybovat těžká technika. Lidé, kteří vlastní v dotčené oblasti zahrádku, k ní nebudou po dobu platnosti zákazu mít možnost dojet či dojít po lesní cestě vedoucí údolím, jak jsou zvyklí. Přístup bude možný pouze omezeně přes Kyselou horu,“ zdůraznil Březina.

Těžební práce na 30 hektarech

„Těžební práce budou probíhat po obou stranách svahu, od severu směrem na jih čili od louky nazývané U topolu postupně celým údolím směrem k brněnské městské čtvrti Sadová v Brně-Králově Poli. Celkově se jedná asi o 30 hektarů,“ dodal k samotnému průběhu prací.

Na místě budou ponechány zdravé, vzrostlé stromy s rozložitými korunami. Les bude do budoucna řidší, aby lidé mezi stromy mohli pohodlně procházet, sportovat či plochu využívat k posezení a odpočinku.

S osazením místa herními a sportovními prvky či parkovými lavičkami podnik nepočítá. Jako sedací prvky poslouží například vhodné robustní kmeny, které v přiměřeném počtu zůstanou po těžbě na místě.

