Štír

V závěrečném období února se nemusíte bát profesního nezdaru. I když jste to neměli tento měsíc snadné a za všechny přešlapy jste nemohli sami, umoudřili jste se. Vraťte se do starých kolejí a pracujte s chutí a elánem. Věřte, že to nadřízený na vás pozná.