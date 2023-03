Mostem se prohání divoká prasata! Co proti jejich přemnožení plánuje vedení města?

Na sociálních sítích byla zveřejněna videa, kde divočáci i s mladými selaty běží jen pár stovek metrů od centra severočeského Mostu. Není to ale jediné místo, kde se zvířata objevila. Tamní občané divoká prasata zpozorovali také nedaleko parku Šibeník, v okolí jezera Matylda nebo dokonce na hřbitově. Vedení města plánuje přemnoženou zvěř postřílet.

„Upozorňujeme občany, aby dbali na svou bezpečnost. Zvláště pejskaře vyzýváme, aby vodili své psy na vodítku a předešli tak střetu se zvěří,“ apeluje již několik dní na své obyvatele mostecká radnice. Důvodem jsou přemnožení divočáci, kteří po městě pobíhají. „Jednou už nás divočák honil, bylo vidět, že je o dost rychlejší než můj pes. Jejich opravdu hodně a psa na volno pustit opravdu nemůžete,“ popsala pro televizi Nova situaci ve městě jedna z obyvatelek.

Zvěř pobíhala i kolem nemocnice a hřbitova

Na sociálních sítích se před pár dny objevilo video, jak zhruba desítka zvířat pobíhá v okolí ulic Dukelská a Československé armády. Ani rozsvícená světla projíždějícího auta zvířata nevyvedou z míry. Není to ale jediné místo v Mostě, kde zvěř pobíhala. Obyvatelé zvířata viděli v nedaleko parku Šibeník, v okolí jezera Matylda nebo dokonce v areálu nemocnice či na tamním hřbitově. „Při pohybu na městském hřbitově dbejte zvýšené opatrnosti. Pohybuje se zde bachyně se selaty,“ stojí na ceduli, kterou majitel hřbitova pověsil ke vstupu do areálu.

Situaci město hodlá řešit. „Spolupracujeme s myslivckým spolkem a snažíme se počty přemnožených zvířat snižovat. Nadále také pokračují akce na odchyty divokých prasat do odchytových klecí,“ uvedlo na sociálních sítích vedení Mostu.

Situace se opakuje

Někteří z obyvatel se domnívají, že bylo nejlepší zvířata střílet i v širším centru města, kde se divočáci pohybují, s tím ale radnice nesouhlasí. „Samotný lov v zastavěných částech města není možný, protože by mohlo dojít k ohrožení zdraví a života občanů,“ doplnili politici.

Není to ovšem poprvé, kdy město Most řešilo problém s přemnoženou zvěří. Podle Mosteckého deníku během komunálních voleb na podzim roku 2014 pronikla zhruba desítka divočáků do areálu základní školy. Zvěř chtěli strážníci společně s myslivci zahnat. Zvířata se ale nenechala a jednoho z policistů dokonce napadla. Po několika hodinách se podařilo stádo z areálu školy vyhnat a jeden z divočáků zásah nepřežil.