Nešťastný první skok: Instruktor se zřítil k zemi bez padáku, student zůstal viset na stromě
Úvodní výcvikový seskok v americkém Tennessee skončil tragédií. Instruktor parašutismu Justin Fuller se po výskoku z letadla utrhl ze své tandemové výstroje a zřítil se k zemi bez padáku. Student, který byl na tandemu s ním, přežil - zachytil se v koruně stromu a byl převezen do nemocnice. Přátelé a kolegové na sociálních sítích vzpomínají na nadšence, jenž miloval svou práci.
K děsivému neštěstí došlo v sobotu 4. října poblíž města Nashville, kde zkušený parašutista Justin „Spidey“ Fuller (†35) prováděl úvodní tandemový seskok s nováčkem. Krátce po opuštění letadla se však jeho postroj zřejmě zachytil o část trupu stroje. Instruktora to oddělilo od žáka i od společné výbavy, přičemž sám padák neměl. Jeho tělo bylo nalezeno po několika hodinách pátrání v zalesněné oblasti.
Student absolvoval svůj vůbec první seskok a měl podle vyšetřovatelů pořádné štěstí. Padák se mu otevřel a muž zůstal uvězněn v koruně stromu, z níž ho hasiči dostávali několik hodin. Byl při vědomí a následně převezen do nemocnice. Server The Mirror uvedl, že Federální letecká správa zahájila s policií šetření, které má určit, zda šlo o technické selhání, nebo lidskou chybu.
Fuller patřil mezi oblíbené instruktory místního leteckého centra. Na sociálních sítích sdílel záběry z výcviků a o své práci psal, že ho naplňuje víc než cokoli jiného. Po jeho smrti zaplavily sociální sítě dojemné vzpomínky od kolegů a přátel.
„Pořád jsem v šoku a nevěřím, že je to pravda. Naučil jsi mě všechno, od prvního skoku až po získání licence. Vzpomenu si na tebe pokaždé, když budu létat s tou starou stříbrnou Cessnou a vezmu si tvou helmu. Odpočívej v pokoji, brácho,“ napsal jeden z jeho kamarádů.
Další dojemný příspěvek přidala jeho bývalá studentka, jež s Fullerem absolvovala skok necelé dva týdny před tragédií. Na Facebooku uvedla, že během letu ve vzduchu spolu mluvili dvě hodiny.
„Miloval svou práci, pro něj to nebyla práce – byl to život. Jeho nadšení bylo nakažlivé a díky němu jsem chtěla skočit tisíckrát znovu. Zemřel při tom, co miloval, a v mých očích se stal hrdinou. Děkuji ti za tvou laskavost, znalosti a nadšení,“ vzkázala zesnulému.
