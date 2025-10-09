Na Netflix po obrovském úspěchu prvních dvou částí dorazila třetí série antologie Monstrum z pera scenáristy a režiséra Ryana Murphyho. Po sériovém vrahovi Jeffreym Dahmerovi a případu bratrů Menendezových se seriál tentokrát zaměřil na příběh vraha a vykradače hrobů Eda Geina. Co vše je však pravda a co si tvůrci jenom vymysleli?
Netflixový hit Monstrum Ed Gein o vrahovi a vykradači hrobů: Co je pravda a co vymysleli scenáristé?
1.Řezník z Plainfieldu
Nejprve něco málo ze života Eda Geina. Narodil se v roce 1906 v americkém státě Wisconsin. Po svém zatčení tvrdil, že si během života prošel týráním, jak ze strany otce, tak i matky. Měla to být právě ona, kdo malému Edovi vštípil myšlenku, že ženy jsou hříšná stvoření. Po její smrti se Gein stal posedlý nacistickými válečnými zločinci a započal nenávistné tažení proti ženám.
Po zadržení se přiznal k vraždě dvou žen v letech 1954 a 1957. Vykradl také prý až 40 různých hrobů a z odcizených ostatků skládal nábytek, šil oblečení a masky a vytvořil si prý i celotělový oblek z lidské kůže. V jeho domě se měly najít misky z lebek, stínidla z kůže, korzety z ženských trupů. Cílil především na ženy středního věku, které mu připomínaly jeho matku, jejíž hrob kvůli zalití cementem vykopat nedokázal.
2.Fakt: Inspiroval Texaský masakr motorovou pilou a Psycho
Psycho je asi jedním z nejznámějším zástupců hororového žánru. Film natočil Alfred Hitchcock na motivy stejnojmenné knihy od Roberta Blocha. Autor se pro svůj příběh nechal inspirovat právě zvráceným případem Řezníka z Plainfieldu (přezdívka, kterou si Gein vysloužil). V seriálu je i dějová linka sledující Hitchcocka při tvorbě jeho možná nejznámějšího filmu.
Stejně tak se série zaměřila i na příběh Tobeho Hoopera. Ten o hrozivém případu slýchával jako dítě a i on se jím nechal inspirovat v tvorbě. V dospělosti natočil legendární krvák Texaský masakr motorovou pilou a postava ústředního vraha jménem Leatherface, který nosí masku z lidské kůže, je inspirována právě Edem Geinem.
3.Fikce: Zabil dva lovce, kteří ho přistihli při činu
V oblasti, kde žil, během Geinova zvráceného řádění zmizeli dva lovci. Podle seriálu se muži ztratili a omylem vešli do stodoly, kde Gein zrovna mrzačil tělo jedné ze svých obětí. Z místa vyděšeně utekli, seriálová verze Řezníka z Plainfieldu následně popadla motorovou pilu a začala je nahánět. Více už je nikdy nikdo nespatřil.
Ve skutečnosti však neexistuje žádný důkaz, že Gein měl se zmizením dvojice mužů cokoliv společného. Vraždění motorovou pilou navíc vůbec neodpovídá jeho běžnému způsobu zabíjení. S motorovou pilou je spojován především kvůli již zmíněnému Texaskému masakru, jehož autor s nápadem přišel dávno po Geinově zadržení. „Bylo to v roce 1972 nebo 73. Byl jsem zrovna v obchodním domě nacpaném k prasknutí. Procházel jsem zrovna kolem železářství, kde měli motorové pily. Napadlo mě, že kdybych jednu nastartoval, lidé by mi určitě udělali místo,“ popsal podle časopisu Forbes režisér Hooper svou inspiraci.
4.Fakt: Měl přes dvacet let trvající vztah
Adeline Watkinsová, seriálová přítelkyně Eda Geina, doopravdy existovala. V novinovém rozhovoru v roce 1957 uvedla, že s Geinem udržovala přes dvacet let dlouhý milostný poměr. Popsala ho jako dobrosrdečného, laskavého a milého muže. Často spolu prý probírali vraždy, které viděli ve zprávách. „Eddie často mluvil o tom, co všechno udělal vrah za chyby. To mi připadalo zajímavé,“ popsala pro noviny.
Naposledy se prý viděli v roce 1955, kdy ji Gein požádal o ruku. Adeline však jeho návrh odmítla. „Nešlo o to, že by s ním bylo něco špatně. To spíš se mnou. Bála jsem se, že nedokážu naplnit potenciál, který ode mě čekal,“ svěřila se novinářům.
5.Fikce: Pomáhal s dopadením Teda Bundyho
V posledním díle seriálu navštíví Geina členové behaviorální jednotky FBI a požádají ho, jestli by byl ochotný pomoct jim s dopadením nového sériového vraha na scéně. Takzvaný vrah ze severozápadního Pacifiku byl později identifikován jako nechvalně proslulý Ted Bundy.
To je však čistá fikce. Neexistuje jediný důkaz o tom, že se Gein na vyšetřování Bundyho případu jakkoliv podílel. Policie ho dopadla v kradeném voze 15. února 1978 na Floridě.
6.Fakt: Přivydělával si hlídáním dětí
V seriálu Geinovi jeho přítelkyně navrhne, aby vzal práci hlídání dětí. Jejím záměrem je naučit Eda, jak se chovat v přítomnosti dětí. Se záměrem oslnit své malé svěřence je Gein vezme do svého domu, kde je vyděsí svou sbírkou masek z kůže a uříznutých lidských hlav. O práci pochopitelně rychle přijde.
Ve skutečnosti je pravda, že Gein si ve svém rodném městě přivydělával různými brigádami. Jedna z nich zahrnovala právě i hlídání dětí. Neexistují však žádné důkazy o tom, že by kdy děti vzal do svého domu a ukazoval jim svá zvrácená umělecká díla.
7.Fikce: Zavraždil svou nástupkyni
V seriálu je po vyhazovu z pozice hlídače dětí nahrazen ženou jménem Evelyn Hartneyová. To ho extrémně naštve, a on se proto rozhodne, že to nenechá jen tak. Evelyn začne pronásledovat a následně ji unese. Později ji brutálně zavraždí sekerou doma.
Evelyn Hartneyová doopravdy existovala, a dokonce v roce 1954 za záhadných okolností zmizela nedaleko Geinova domu. Po zadržení Geina policie ohledně jeho zmizení vyslýchala, ten však popřel, že by s případem měl cokoliv společného. Žádné důkazy, které by jeho tvrzení vyvrátily, se nenašly.
8.Nejasné: Zabil vlastního staršího bratra
K vraždě staršího bratra Henryho se Gein uchýlí hned v prvním díle seriálu. Henry má totiž v plánu odstěhovat se od panovačné matky a vzít si svou přítelkyni Ginny. To Eda naštve, a Henryho proto udeří do hlavy kusem dřeva a druhý den odtáhne jeho tělo do lesa, kde narafičí lesní požár, aby zmátl policii.
Je pravda, že Henry Gein doopravdy zemřel během lesního požáru v roce 1944. S bratrem Edem tehdy vypalovali lesní porost a oheň se vymkl kontrole. Hasiči po uhašení našli Henryho tělo. Jako oficiální příčinu smrti uvedli udušení kouřem. Po odhalení zrůdných činů jeho mladšího bratra nabyli policisté podezření, že měl s Henryho smrtí něco společného. Ed se však k vraždě bratra nikdy nepřiznal.
9.Fikce: Zabil setřičku
V seriálové adaptaci Ed Gein zavraždí sestřičku v nemocnici pro duševně choré, kam ho poslali po vynesení rozsudku o nepříčetnosti. Nakonec se však ukáže, že šlo jen o blud způsobený jeho schizofrenií a sestřička je stále naživu.
Gein doopravdy nešel do vězení, nýbrž do psychiatrické nemocnice. Zemřel v roce 1984 ve věku 77 let.
10.Galerie
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.