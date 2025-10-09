Při brutální autonehodě zahynulo dítě a 5 dospělých: Přežil jenom 7letý chlapeček
Večer 8. října došlo k obrovskému neštěstí na Slovensku mezi Heľpou a Závadkou nad Hronom. Osudovou čelní srážku dvou aut nepřežilo šest lidí. Mezi nimi bylo i dítě. Jediným přeživším byl 7letý chlapec, kterého museli záchranáři hospitalizovat.
Okamžitě po nahlášení bouračky vyrazila pomoc. „Na místo jsme vyslali tři jednotky záchranné zdravotní služby. Bohužel, máme hlášených šest obětí. Jedna osoba byla po prvotním ošetření transportovaná do nemocnice,“ uvedli záchranáři, podle deníku Nový Čas.
Později záchranná zdravotní služba popsala na sociálních sítích, že mezi účastníky nehody byly i dvě děti. „Mezi účastníky se nacházely i dvě děti, ze kterých, bohužel, jedno svým zraněním na místě podlehlo a druhému byla poskytnuta první pomoc, pak jsme ho převezli na urgentní příjem Dětské fakultní nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici,“ vysvětlila.
Nejmladší oběti nehody bylo teprve 14 let. Dalším pěti osobám, které nehodu nepřežily, bylo 36, 35, 28, 23 a 20 let. Teprve sedmiletý chlapeček jediný přežil a záchranáři ho okamžitě hospitalizovali.
Slovenská policie se vyjádřila na facebooku. „V souvislosti s touto tragédií začalo trestné stíhání pro trestný čin zabití. Na místo byli pozváni znalci z oddělení silniční dopravy a také z oddělení soudního lékaře. Okolnosti srážky budou předmětem dalšího vyšetřování,“ popsala.
