Co inzerát nabízí? Slibuje moderní, půvabný a útulný byt 1+kk v cihlové budově po rekonstrukci. Ten se nachází v suterénu budovy a je orientován do vnitrobloku. S celkovou obytnou plochou 20 m2 údajně nabízí dostatek prostoru pro pohodlné bydlení pro jednu osobu. To vše za nájem 18 897 korun plus dalších 4850 korun za energie a služby.
Jak se na nabídku dívají odborníci?
„Samozřejmě se v době, kdy je velká poptávka po nájemním bydlení občas podobné nabídky objevují. Ale stále jsou jich jen malé počty. Navíc to, že někdo nabídne například suterénní prostor k pronájmu za danou cenu, ještě neznamená, že najde nájemce. Nabídky nemovitostí, které mají nějaký hendikep - tedy například umístění pod úrovní terénu - jsou inzerované nadprůměrně dlouho,“ upozorňuje tiskový mluvčí Bezrealitky František Brož.
Zkušenosti však ukazují, že takové byty si ve výsledku pronajímají velice specifičtí nájemci. „Například pokud potřebují vyloženě místo na přespání, upřednostní dobrou lokalitu před komfortem. Často jde třeba o kreativní profese, které ho využijí zároveň jako ateliér a podobně. Rozhodně ale neplatí, že by například běžná domácnost s trochou trpělivosti nenašla běžný vhodný byt,“uzavírá František Brož.
Suterénní garsonka není jediná. Podívejte se, co nabízely realitky v loňském roce.
Nejbizarnější nemovitost v nabídce
Na jaké bizarní nemovitosti jste mohli vloni narazit v nabídce? Kromě mnoha trafik, vinných sklípků nebo o něco méně častějších hausbotů se v nabídce objevil třeba zámek nebo malá vodní elektrárna.
„V naší nabídce jsme měli také mongolskou jurtu nebo hrobové místo. Aktuálně už je ale v nabídce nenajdete a pravděpodobně tak našly své zájemce,“ uvedl před časem Ondřej Strada, bývalý e-commerce manažer Bezrealitky.
Nejmenší byt v Česku
Jak velký prostor potřebujete ke svému životu? Někomu může (anebo musí) stačit 9 metrů čtverečních. Aktuálně jeden z nejmenších bytů na trhu najdete v pražské rezidenci Prosecká vyhlídka. Jednotka je zatím experimentem.
Jde o jednu otevřenou místnost, která slouží jako obývací pokoj, kuchyňský kout a ložnice zároveň. Oddělená je pak pouze koupelna. Prostoru tu opravdu není mnoho. Úložné prostoryjsou pod postelí, kuchyňka s dřezem má pouze metr, stolek přivrtaný na zdi je sklápěcí. Také je nutné využívat společné prádelny v domě.
Bydlení v kontejneru
Bydlení v kontejneru není rozhodně synonymem pro nouzové bydlení pro lidi bez střechy nad hlavou. Naopak – jde o žhavý trend moderního chalupaření i trvalého bydlení, který pronikl už i do Česka.
„Kontejnerovou chatku o rozloze okolo 30 m2 s dispozicí 2kk pro celoroční bydlení lze pořídit už za cenu okolo jednoho milionu korun. Pro ty, kdo už například mají vhodný pozemek, se tak jedná o velmi výhodný poměr cena/výkon,“ komentuje Lucie Starovičová z Bezrealitky.
