Inzerát nabízí: „Bydlení na způsob tiny house, nebo luxusní kapsle.“ Na miniaturní ploše montovaného »domečku«, který stojí v pražském Braníku v uzavřeném dvoře, je podle upoutávky vše, co je potřeba ke skromnému bydlení pro jednoho. Kuchyňský kout, spaní v patře nad pracovním koutem z dřevotřísky, skříňky, WC i sprchový kout. Součástí je malá klimatizace a televize. Další úložné prostory ovšem najdete venku vedle domečku a ve vedlejším objektu pak i pračku.

Uložné prostory venku

Tato domácnost svými rozměry dokonce překonává i aktuálně jeden z nejmenších bytů na českém trhu. Ten měří 9 metrů čtverečních a najdete ho v pražské rezidenci Prosecká vyhlídka.

Odborník: Neobvyklá nabídka

Minidomeček s nájmem 10 tisíc korun pro Blesk.cz okometoval Ondřej Strada, e-commerce manažer Bezrealitky. „Jde o opravdu neobvyklou nabídku, kterou majitel reaguje na nedostatek nájemních bytů. V tomto případě se nemůžeme bavit o plnohodnotném bydlení. Pokud tvoří byt pouze jedna obytná místnost, musí podle zákona mít podlahovou plochu nejméně 16 m2 a samozřejmě okna,“ vysvětluje odborník.

Podle Strady jde ale o typický příklad toho, kam se trh s nájemním bydlením v současnosti posouvá. „Tedy k pronájmu nebytových, suterénních a pro dlouhodobé bydlení zcela nevhodných prostor,“ uzavírá Strada.

Další realitní kuriozity roku 2024

Nejpoptávanější nemovitost k nájmu v nabídce

Zájem o nájemní bydlení je poslední dva roky na vzestupu. Důvodem je především těžko dostupné vlastní bydlení. Majitelé bytů v Praze mohou nyní podle Bezrealitky v průměru čekat 109 zájemců. Je ale třeba říci, že zájem je vysoký i proto, že lidé obepisují více nabídek a uměle tak vytváří větší fronty. Rekordmanem v počtu zájemců je nicméně garsonka v pražských Vršovicích o 18 metrech čtverečních. U toho inzerátu zaznamenaly Bezrealitky 643 konverzací.

Nejdražší dům na českém trhu

Nejdražším domem na realitním trhu se stal rohový nájemní dům na Rašínově nábřeží z roku 1910. Nese označení River Park Place a jeho hodnota je 891 milionů korun. V domě najdeme deset apartmánů od 95 do 180 metrů čtverečních. V pátém a šestém podlaží se pak nachází mezonet s plochou šest set metrů čtverečních a terasou o velikosti dvě stě metrů, odkud je krásně vidět panorama Prahy. Tento byt by se sám o sobě s jistotou dostal mezi první desítku nejdražších bytů, pokud by byl v prodeji samostatně.

Nejdražší byt na českém trhu

Nejdražším bytem byl penthouse na pražském Žižkově. Ačkoliv jde o byt, díky své velikosti i obřím terasám spíš připomíná vilu. Zabírá celkem 1 154 metrů čtverečních, pokud započítáte i tři terasy a vlastní zahradu. K vybavení bytu patří kromě obývacího pokoje, otevřené kuchyně s jídelnou, čtyř ložnic a dvou koupelen také pracovna nebo salonek.

Ve druhé úrovni bytu si majitelé mohou užít prosklené atrium s bazénem s protiproudem, které je obklopené zelenou zahradou s altánkem uprostřed. Do penthousu vede vlastní výtah přímo z garáže a interiér je laděný do art deco stylu. Pořídit si jej můžete za 117 milionů korun.

Martina Pártlová ukázala výsledek rekonstrukce: Z ruiny luxusní chalupa! A hypotéka na celý život…

Nejstarší nemovitost na českém trhu

Milujete historii a rádi byste se stali hradní paní či pánem? Pak je vám k dispozici památkově chráněný hrad v Dolních Kounicích nedaleko Brna. Stojí na kopci nad řekou Jihlavou, nedaleko zříceniny kláštera Rosa Coeli. Jeho historie sahá až do roku 1162, kdy byl jeho prvním vlastníkem Vilém z Kounic. Je spojen ale i s dalšími šlechtickými rody, např. Ditrichštejny.

V roce 1959 byl zámek znárodněn, po roce 1989 zámek restituoval a následně prodal JUDr. Václav Édl společnosti L.V.P., spol. s r.o., která jej zpřístupnila veřejnosti a začala opravovat. Nyní jej nabízí za 200 milionů korun. Na základě znaleckého posudku má hrad hodnotu dokonce půl miliardy korun, reálnou hodnotu ovšem určí jedině cena, na které se potká nabídka s poptávkou.

Nejbizarnější nemovitost v nabídce

Na jaké bizarní nemovitosti jste mohli vloni narazit v nabídce? Kromě mnoha trafik, vinných sklípků nebo o něco méně častějších hausbotů se v nabídce objevil třeba zámek nebo malá vodní elektrárna. „V naší nabídce jsme měli také mongolskou jurtu nebo hrobové místo. Aktuálně už je ale v nabídce nenajdete a pravděpodobně tak našly své zájemce,“ uvádí Ondřej Strada.

Největší skokan v cenách bytů

Komu se zdá, že ceny nemovitostí rostou do nebe, není daleko od pravdy. Každý kvartál přináší zdražení napříč kraji. Největší zdražení bytů zaznamenaly Bezrealitky v Plzeňském kraji. Ceny se tu na konci roku pohybovaly v průměru 68 174 Kč za metr a za rok tak vzrostly téměř o čtvrtinu (23 %).

Největší skokan v cenách nájmů

Stejně jako ceny nemovitostí rostly během roku ceny nájmů. Kde se lidem během 12 měsíců zvedly nejvíce? Pokud čekáte Prahu, není tomu tak. Nájmy procentuálně nejvíce rostly v Královéhradeckém kraji, kde došlo ke zvýšení o 21 % (tedy o pětinu). Na konci roku zde lidé v průměru platili 244 Kč za metr čtvereční.

