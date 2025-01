Česko zná 10 nejdražších bytů roku 2024: Bydlo za 97 mega! Ty nejluxusnější ale zlevnily

Žebříček deseti nejdráže prodaných bytů roku 2024 sestavila platforma Valuo. Pomocí počítačového algoritmu analyzuje data z katastru, inzerce i realitních kanceláří.

„V potaz byly brány všechny prodané bytové jednotky zapsané na katastru mezi 1. lednem a 30. listopadem. Byly očištěny o prodeje, kde se prodávala více než jedna bytová jednotka a prodeje, kde součástí byla i jiná jednotka, například nebytový prostor, s plochou větší než samotný byt,“ uvedl zakladatel služby Radek Šitera.

Desítce nejdražších transakcí kralovala Praha. V naprosté většině případů nejvyšší sumy vyplázli bonitní kupci za novostavby a developerské projekty. Bezkonkurenčně nejdražším byl s cenou 97 milionů korun střešní penthouse o výměře 348,9 čtverečních metrů v Sanderově ulici v Holešovicích v projektu zvaném Marina Island.

V závěsu za ním se umístil byt o výměře 212 m2 v historickém domě v Kořenského ulici na Smíchově, za který jeho nový pán vysázel 88 milionů korun.

„Celkově ceny realit sice rostly, ale v segmentu nejdražších prodaných bytů loni startovaly nemovitosti již na 33 milionech korun. V minulých letech přitom nejhodnotnější transakce v tomto segmentu začínaly až na částkách převyšujících 40 milionů korun,“ řekl Radek Šitera.

„Byly roky, kdy se prodaly dražší byty. Evidovali jsme byty prodané za více než 100 milionů korun. V roce 2022 byl nejdražším bytem dvousetmetrový byt na malostranském Janáčkově nábřeží, který se prodal za 120 milionů korun.

Cena šesti z deseti nejdražších bytů přesáhla 60 milionů. Předloni se pak prodaly dva byty v pankrácké V Tower každý za více než 160 milionů korun a jeden byt ve Špindlerově mlýně za 60 milionů korun,“ dodal Šitera s tím, že realitního odhadce Valuo spustilo v roce 2019.

