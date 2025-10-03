Hrůzné záběry z New Yorku: V centru se zřítil kus věžáku, v domě vybuchl kotel!
Za bílého dne došlo v New Yorku k masivnímu zřícení části budovy v obydlené oblasti. Jako zázrakem se nikomu nic nestalo. Za nehodu nejspíš mohl výbuch kotle v komínové šachtě.
Svědci vypověděli, že slyšeli krátce po 8. hodině ranní hlasitou ránu a kouř vycházející z 20patrového činžáku. Potom už se začal roh budovy hroutit.
Když se kus budovy rozpadal, bylo ohromné štěstí, že sutiny nezasáhly školku nebo hřiště, které bylo hned vedle. Vysoký činžovní dům je totiž součástí komplexu, ve kterém je 11 budov a žije tam 3 600 obyvatel! Součástí je centrum pro seniory a další veřejná zařízení, popsal web BBC.
„Vyhnuli jsme se velké katastrofě,“ řekla předsedkyně městské části Bronx Vanessa Gibsonová. „Ten fakt, že se hroutila půlka budovy a bylo to cítit... naštěstí se všichni dostali v bezpečí ven, ale ten intenzivní pocit a ta cesta dolů. Nešlo se skoro dostat ven. Každý se snažil jít po schodech pryč. Lidé nosili děti, šli bez bot, kabátů a čepic. Venku je zima,“ popsala hrozivý zážitek obyvatelka žijící v 16. patře, podle zpravodajství ABC.
Budově se nyní věnuje nepřeberné množství inspektorů. Prošetřují, kde konkrétně se stala chyba a jestli se jí dalo předejít. Zatím nacházejí pochybnosti související s údržbou kotlů.
Všech 140 obyvatel z 38 bytových jednotek bydlí dočasně v hotelu. Doufají, že se brzy budou moct vrátit domů. Na druhou stranu žádají pečlivé přezkoumání celé situaci a budovy, aby se katastrofa už nikdy neopakovala, uvedlo CBS News.
