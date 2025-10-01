Smrt kvůli selfie zachytilo video: Turista se zřítil do propasti!
Smrtící chyba na hoře Nama v čínské provincii Sečuán připravila o život lehkovážného turistu. Kvůli selfie se odpoutal od jistícího lana, zakopl o mačky a zřítil se stovky metrů. Dramatický pád natočili jeho spolulezci, kteří už mu nedokázali pomoci.
Na zasněženém hřebeni se výprava zastavila, aby pořídila pár fotografií. Muž, v médiích označován jako pan Hong, si uvolnil bezpečnostní lano, aby mohl pořídit akční selfie. Ale v okamžiku, kdy se narovnal, zakopl o kovové hroty na botách a začal ze svahu klouzat.
Video děsivého pádu obletělo sociální sítě. Ukazuje Hongův zoufalý boj o rovnováhu, zatímco jeho kolegové křičí a bezmocně sledují jeho poslední chvíle.
Svůj pád neměl šanci zastavit, protože u sebe neměl cepín. Rychle sklouzl z převisu a ztratil se z dohledu skupiny. Dopadl na kameny zhruba o 200 metrů níže. Záchranáři potvrdili jeho smrt přímo na místě.
Úřady upozornily, že skupina na horu vyrazila bez povolení a nenahlásila svůj plánovaný výstup. Tělo turisty bylo převezeno do nedalekého města Gongga, kde rodina převzala vyřízení pohřebních formalit. Podle příbuzných šlo o jeho první pokus horu zdolat.
Hora Nama je součástí masivu Gongga a láká dobrodruhy na dechberoucí výhledy, patří však mezi vrcholy se zrádnými a nebezpečnými úseky, kde i malá chyba může mít fatální následky.
