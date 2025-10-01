Smrt kvůli selfie zachytilo video: Turista se zřítil do propasti!

Turista (†31) se zřítil 200 m z hory Nama při focení selfie.
Turista (†31) se zřítil 200 m z hory Nama při focení selfie.
Smrt turisty zachytilo video.
Smrt turisty zachytilo video.
Smrt turisty zachytilo video.
Autor: sgr - 
1. října 2025
14:14

Smrtící chyba na hoře Nama v čínské provincii Sečuán připravila o život lehkovážného turistu. Kvůli selfie se odpoutal od jistícího lana, zakopl o mačky a zřítil se stovky metrů. Dramatický pád natočili jeho spolulezci, kteří už mu nedokázali pomoci.

Na zasněženém hřebeni se výprava zastavila, aby pořídila pár fotografií. Muž, v médiích označován jako pan Hong, si uvolnil bezpečnostní lano, aby mohl pořídit akční selfie. Ale v okamžiku, kdy se narovnal, zakopl o kovové hroty na botách a začal ze svahu klouzat.

Video  Smrt kvůli selfie zachytilo video: Turista se zřítil do propasti!  - Facebook
Video se připravuje ...

Video děsivého pádu obletělo sociální sítě. Ukazuje Hongův zoufalý boj o rovnováhu, zatímco jeho kolegové křičí a bezmocně sledují jeho poslední chvíle. 

Svůj pád neměl šanci zastavit, protože u sebe neměl cepín. Rychle sklouzl z převisu a ztratil se z dohledu skupiny. Dopadl na kameny zhruba o 200 metrů níže. Záchranáři potvrdili jeho smrt přímo na místě.

Úřady upozornily, že skupina na horu vyrazila bez povolení a nenahlásila svůj plánovaný výstup. Tělo turisty bylo převezeno do nedalekého města Gongga, kde rodina převzala vyřízení pohřebních formalit. Podle příbuzných šlo o jeho první pokus horu zdolat.

Hora Nama je součástí masivu Gongga a láká dobrodruhy na dechberoucí výhledy, patří však mezi vrcholy se zrádnými a nebezpečnými úseky, kde i malá chyba může mít fatální následky.

Turista (†31) se zřítil 200 m z hory Nama při focení selfie.
Turista (†31) se zřítil 200 m z hory Nama při focení selfie.
Smrt turisty zachytilo video.
Smrt turisty zachytilo video.
Smrt turisty zachytilo video.

Témata:
lanosmrtfotografiehorolezecskupinachybaskálaturistahoraČínaVIDEOpád z výškySečuánmačkyselfie

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud