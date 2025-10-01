Hoch (†15) z Chocně zemřel za záhadných okolností: Prosba rodiny!
Městem Choceň na Orlickoústecku otřásla bolestná událost. V noci z pátku na sobotu zmizel ukrajinský chlapec Sasha. Ráno byl nalezen mrtvý. Rodina nyní prosí veřejnost o pomoc s objasněním tragické noci.
Sasha odešel v noci z 26. na 27. září z domova. Podle zveřejněné výzvy choceňské radnice se ven vydal za dosud nejasných okolností, a už se nevrátil. Jeho tělo bylo nalezeno v sobotu ráno. Okolnosti smrti teenagera zatím zůstávají nevyjasněné a rodina se obrací na veřejnost s prosbou o jakékoli informace.
„Je to bolestná ztráta pro všechny, kteří ho znali a měli rádi. Pokud někdo Sashu v tu noc viděl nebo má jakoukoli informaci, obraťte se, prosím, na Policii ČR,“ stojí v příspěvku na facebooku města.
Policie žádá, aby se lidé s informacemi k objasnění případu ozvali na linku 158 nebo kontaktovali nejbližší policejní služebnu.