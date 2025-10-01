Podezřelý v případu Maddie promluvil: Je to hon na čarodějnice!
Christian Brückner (48), hlavní podezřelý v případu zmizení malé Madeleine McCannové, poskytl svůj první rozhovor od chvíle, kdy byl 17. září propuštěn z vězení. Setkání proběhlo v polích u německého Neumünsteru a působilo bizarně i znepokojivě.
„Necítím se svobodný, nosím náramek a policie mě sleduje 24/7,“ řekl Brückner pro Sky News. Když byl přímo dotázán, zda Maddie zabil, odmítl odpovědět. „Moji obhájci mi řekli, abych se k tomuto tématu nevyjadřoval, a bohužel to musím dodržet,“ poslechl nařízení obhájců.
Honba na čarodějnice
Brückner, který seděl za znásilnění 72leté seniorky, tvrdí, že je obětí „honby na čarodějnice“, a vyzval státního zástupce Hanse Christiana Wolterse, aby „mu vrátil život“. „Jsem pronásledován médii a je to jeho vina,“ tvrdí kriminálník. Wolters, který dlouhodobě tvrdí, že má důkazy o Brücknerově vině, se s ním však odmítl setkat.
Strach okolí
Od svého propuštění působí Brücknerův život chaoticky. Kamery ho zachytily, jak se směje při ukazování svého sledovacího náramku, jak se snaží koupit neodhalitelný telefon nebo jak se maskuje falešným plnovousem při návštěvě pizzerie. Podle svědků se dokonce v klubu ozývaly výkřiky žen, když vešel dovnitř.
Případ Maddie
Kromě znásilnění seniorky v Portugalsku byl odsouzen také za sexuální zneužívání dětí, nejsledovanějším a nejdiskutovanějším je ovšem podezření, že by právě on mohl být zodpovědný za únos a nejspíš i vraždu britské dívenky Maddie McCannové.
Ta se jako tříletá ztratila v roce 2007 rodičům z hotelového pokoje během dovolené v Portugalsku a od té doby po ní celý svět marně pátrá. Brücknerovu vinu se však kvůli nedostatku důkazů nikdy nepodařilo věrohodně prokázat, od poloviny září je z něj tak svobodný člověk.
Přesvědčení o vině
„Objevili jsme důkazy, které náš případ podporují, není jich ale dost pro jasný verdikt soudu,“ vysvětlil žalující Hans Christian Wolters. Žalobce se obává, že hlavní podezřelý kauzy Maddie nyní zmizí. Byl mu sice odňat cestovní pas, bude nadále pod elektronickým dozorem a své nahlášené místo pobytu nesmí opustit bez svolení, přesto nelze útěk vyloučit.
„Je to pokus udržet ho v jakési vyšetřovací vazbě, kde k němu mají neustálý přístup,“ citoval německý magazín Der Spiegel právníka Philippa Marquorta.
Z násilníka soused
Mnohdy malicherné sousedské spory řešila asi většina z nás, ovšem jaké to je, když vedle nás žije skutečné monstrum? To po několik dní zažívali obyvatelé německého Neumünsteru. Do 80tisícového města byl Christian Brückner (48) přemístěn hned po propuštění z vězení.
Koukal na děti?!
Tam na něj čekal na coby registrovaného bezdomovce státem financovaný byt. Tedy, byt… šlo o strohou místnůstku vybavenou jedinou židlí, postelí a stolem, ovšem bez televize! A tak si kriminálník nejspíš hledal jiný program a bez ustání civěl z okna. Proto tam také vydržel jen čtyři dny. Místní totiž nabyli přesvědčení, že si lascivně okukuje jejich děti hrající si mezi domy!
Okamžité přestěhování
Rozhodli se vzít spravedlnost do vlastních rukou a na Brücknera bez ustání pořvávali a vyhrožovali mu, až o víkendu musela zasáhnout policie. Nadávali mu i ve chvíli, kdy jej odváděla do hotelu. „Hanba ti! Táhni, ty šmejde!“ je slyšet z videozáznamu. „Je dobře, že je pryč, všichni se ho báli. Nechápu, že ho sem vůbec přivedli!“ vypověděli občané.
Kriminálník se nakonec ale v nejmenovaném hotelu v centru dlouho neohřál. „Strávil tam jen jednu noc a teď je pryč, policie ho zřejmě přesune inkognito do úplně jiného města,“ popsal deníku Bild svědek z hotelu.
