České věznice připomínají paláce i sídliště: Takový je život za katrem!
Vězení připomínající paláce či sídliště. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak káznice v České republice skutečně vypadají? Dron přinesl pohled na některé z nich!
Vězeňská služba ČR spravuje v současné době 34 věznic. „(...) Z toho 10 vazebních, 3 ústavy pro výkon zabezpečovací detence, akademii pro vzdělávání vězeňského personálu a střední odborné učiliště zajišťující vzdělání vězněným osobám,“ napsala VS ČR na sociálních sítích.
Vězeňská služba v příspěvku přinesla video, ve kterém pohledem z dronu ukázala české věznice v celé své kráse. Zatímco některé připomínají paláce, jiné by si mohl člověk snadno splést s menším sídlištěm.
Dle Českého statistického úřadu si ve věznicích k roku 2023 odpykávalo trest celkem 19 569 osob. Podíl vězněných osob na 100 tisíc obyvatel byl přitom jeden z nejvyšších v rámci EU.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.