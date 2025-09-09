Zájemci ho najdou v pavilonu H brněnského výstaviště. „Projít se jim mohou díky brýlím podporujícím virtuální realitu od 17. září vždy ve středu a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin,“ řekl radní magistrátu Petr Kratochvíl (57, ODS).
Nutná rezervace
Komentovaná prohlídka podle něj trvá 40 až 45 minut a je zcela bezplatná. Jedinou podmínkou je zarezervovat se včas na webu. Současně totiž může nové nádraží vidět jen osm návštěvníků.
A co vlastně návštěvníci uvidí? Kromě pohledu zvenčí, navštíví vstupní halu, nástupiště, zanádražní prostor i plánovaný park. Jestli se nové nádraží bude opět jmenovat hlavní, nebo zda bude přejmenováno na přání Brňanů na Šalingrad, není zatím zřejmé.
Výstavba nového nádraží se má stát největší jednorázovou investicí v historii města. Podle dosud posledních podkladů má stát 63,5 miliardy korun. Na financování se má podílet zejména stát a dotace z Evropské unie.
VIDEO: Nové hlavní nádraží v Brně postaví podle návrhu architektů z Nizozemí.
Nové hlavní nádraží v Brně postaví podle návrhu architektů z Nizozemí. KAM Brno
