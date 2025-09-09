Zájemci ho najdou v pavilonu H brněnského výstaviště. „Projít se jim mohou díky brýlím podporujícím virtuální realitu od 17. září vždy ve středu a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin,“ řekl radní magistrátu Petr Kratochvíl (57, ODS).

Komentovaná prohlídka podle něj trvá 40 až 45 minut a je zcela bezplatná. Jedinou podmínkou je zarezervovat se včas na webu. Současně totiž může nové nádraží vidět jen osm návštěvníků.

A co vlastně návštěvníci uvidí? Kromě pohledu zvenčí, navštíví vstupní halu, nástupiště, zanádražní prostor i plánovaný park. Jestli se nové nádraží bude opět jmenovat hlavní, nebo zda bude přejmenováno na přání Brňanů na Šalingrad, není zatím zřejmé.

Brňané i návštěvníci města si mohou od pátku prohlédnout kompletní model a vizualizace, jak by mělo vypadat nové brněnské hlavní nádraží.

Výstavba nového nádraží se má stát největší jednorázovou investicí v historii města. Podle dosud posledních podkladů má stát 63,5 miliardy korun. Na financování se má podílet zejména stát a dotace z Evropské unie.

Nová hlavní vlaková stanice bude stát na místě dnešního dolního nádraží.
