Čech se zřítil v Tatrách: Smrt pod Satanem!

Hora Satan.
 (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
30. září 2025
14:46

Pětašedesátiletý český horolezec zemřel po pádu při nedělním sestupu z hory Satan ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Jeho lezeckému partnerovi pomohli do údolí záchranáři, oznámila slovenská horská služba.

Dvojice českých horolezců ve věku 62 a 65 let se po výstupu na 2421 metrů vysoký vrch Satan rozhodla slanit při návratu jeho východní stěnou.

„Při slaňování, při němž byl použit nevhodný materiál, došlo k přibližně 120metrovému pádu staršího z dvojice horolezců. Po pádu s ním již nebylo možné navázat vizuální ani zvukový kontakt,“ uvedla horská služba.

Kvůli nastupující noci se záchranáři dokázali dostat pouze ke druhému z českých horolezců, který uvázl v těžkém terénu. Nezraněného ho doprovodili zpět na hřeben a odtud do Mlynické doliny.

Vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek bylo tělo 65letého českého horolezce nalezeno až 30. září.

Témata:
pádzáchranářiSlovenskohorská službaVysoké TatrySatanhorolezec
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Oudý ( 30. září 2025 15:36 )

Hrajou si na horolezce hlupáci👎

j.p.toman ( 30. září 2025 15:31 )

Dalšího horolezeckého neumětela musí někdo zachraňovat a riskovat kvůli jeho koníčku svůj život. Tak jako některé lehké dívky mají zákaz vstupu do města, měl by dostat zákaz vstupu na jakýkoliv kopec.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud