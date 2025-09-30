Jakub (40) záhadně zmizel: Milovanou fenku nechal doma
Záhadným zmizením Jakuba Boudníka (40) z Kladna se zabývají policisté. Muž odešel koncem července z bytu, uvnitř nechal mobil, doklady a také fenku Amy, na kterou byl velmi silně fixovaný. Od té doby se po něm slehla zem. Rodina, přátelé a známí nechápou, co se mohlo stát.
Jakub byl ještě koncem července v práci, pak zmizel. Vypadalo to, jako by jen někam odběhl, doma nechal doklady i mobil. Hlavně tam ale zůstala fenka Amy. Ti, co Jakuba uznají, se shodli, že bez té by nikam na delší dobu neodešel. „Je na psa silně fixovaný a dle jeho přátel a známých by ho dobrovolně doma bez zajištěné péče nenechal,“ potvrdili policisté.
Těm byl Jakub jako zmizelý nahlášený až koncem srpna. Jeho známí se do té doby nejspíše domnívali, že se například schovává kvůli možným dluhům. „Nevíme, zda nebyl hledaný, tudíž je třeba zavřený, zda se mu něco nestalo, a neleží v nemocnici,“ napsal 7. srpna na sociální síti anonymní profil. To, že by se muž dostal do křížku se zákonem, ale policisté vyloučili.
O Amy, která zůstala v bytě opuštěná, se nakonec postarala Jakubova příbuzná. „Zařídila jsem, aby si ji vzala jeho máma zase domů k nim, kde je zvyklá,“ uvedla známá pohřešovaného muže na sociální síti. Ukázalo se, že zmizelo i stříbrnozelené kolo Author Basic, na kterém pravidelně jezdil.
Policisté po muži stále pátrají. Prvotní několikatýdenní prodleva jim práci dost znesnadnila. Jakub Boudník je vysoký asi 190 cm, střední postavy.
Má modré oči, rovné hnědé vlasy a ryšavé vousy. „Pokud víte, kde se muž nachází nebo máte k jeho osobě či pohybu jakékoliv poznatky, informujte policisty na lince tísňového volání 158,“ žádají policisté.
