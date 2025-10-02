Hnus v Drážďanech: Syřané (15) znásilnili Čecha (19)

Německá policie zadržela dva patnáctileté Syřany, kteří jsou podezřelí z přepadení a znásilnění 19letého Čecha u hlavního nádraží v Drážďanech. Informovalo o tom policejní ředitelství saské metropole.

Zadržení mladíci čelí obvinění ze závažné loupeže a znásilnění. Minulou neděli podle policie kolem 4:15 před hlavním nádražím v Drážďanech přepadli 19letého Čecha a pod pohrůžkou nožem ho oloupili o 300 eur (7270 Kč) a znásilnili ho. Policisté je zadrželi jen o chvíli později. „Oba se zdržovali nedaleko místa činu,“ řekl listu Bild policejní mluvčí.

V pondělí vyšetřující soudce vydal na oba zatykač, nyní jsou ve vazbě. Policie uvedla, že žádný z nich nemá záznam v trestním rejstříku.

 

