Hnus v Drážďanech: Syřané (15) znásilnili Čecha (19)
Německá policie zadržela dva patnáctileté Syřany, kteří jsou podezřelí z přepadení a znásilnění 19letého Čecha u hlavního nádraží v Drážďanech. Informovalo o tom policejní ředitelství saské metropole.
Zadržení mladíci čelí obvinění ze závažné loupeže a znásilnění. Minulou neděli podle policie kolem 4:15 před hlavním nádražím v Drážďanech přepadli 19letého Čecha a pod pohrůžkou nožem ho oloupili o 300 eur (7270 Kč) a znásilnili ho. Policisté je zadrželi jen o chvíli později. „Oba se zdržovali nedaleko místa činu,“ řekl listu Bild policejní mluvčí.
V pondělí vyšetřující soudce vydal na oba zatykač, nyní jsou ve vazbě. Policie uvedla, že žádný z nich nemá záznam v trestním rejstříku.