Sotva oslavil 18. narozeniny už vraždil? Mladík prý kvůli hrdosti ubodal známého!
Na Olomoucku byl zavražděn jednatřicetiletý muž, z jeho vraždy kriminalisté obvinili osmnáctiletého mladíka. Policisté objevili zavražděného náhodou v opuštěném objektu, ve starém kravíně naplněném odpadky, v němž přebývají lidé ze sociálně slabého prostředí.
Podezřelý mladík plnoletosti dosáhl těsně před činem, řekl novinářům Jan Lisický z olomoucké krajské policie. Motivem činu byly předchozí spory mezi oběma muži, šlo o osobní hrdost, uvedl Lisický. Pachatele policisté dopadli za sedm hodin, vraždu podle kriminalistů dopředu detailně plánoval tři dny.
Vražda se stala v úterý 30. září v obci Dlouhá Loučka. „Útok byl zákeřný, náhlý, nečekaný a smrtelný. Zaútočil na něj bodnořezným nástrojem,“ uvedl šéf odboru obecné kriminality Lisický. Mladíkovi, který se k činu přiznal, hrozí 12 až 20 let vězení, o jeho umístění do vazby rozhodne soud.
Muže bez známky života našli policisté v úterý dopoledne v opuštěné budově na okraji obce Dlouhá Loučka. „Stopy na místě činu nasvědčovaly tomu, že zřejmě došlo k násilnému úmrtí. Olomoučtí policisté a kriminalisté zajistili místo činu a přivolali krajské kolegy, kteří si případ převzali,“ řekl Lisický.
Podezřelého se podařilo dopadnout za sedm hodin. Útoku podle policistů předcházely spory mezi oběma muži, mladík si podle kriminalistů vše pečlivě naplánoval a čin provedl v noci na úterý chladnokrevně a cynicky. „Vyzbrojil se nožem a s úmyslem jej zavraždit za ním odjel do opuštěného objektu, kde na něj zaútočil,“ dodal Lisický.
V letošním roce jde podle kriminalistů v Olomouckém kraji o sedmou vraždu či pokus o ni. Loni policisté vyšetřovali těchto případů šest.
