Hoch (15) napadl kladivem spolužáky: Přímo v areálu školy!
Lehká zranění utrpěli dva čtrnáctiletí chlapci, které 2. října v areálu školy v bavorském městě Friedberg napadl o rok starší bývalý spolužák. Podle agentury DPA zřejmě útočil kladivem. Jeho motiv zatím není jasný.
Útočník se pokusil po činu utéct, policie jej ale zadržela. Napadení hoši jsou v nemocnici, podle policie jsou jejich poranění lehká. Útok se odehrál před začátkem výuky na školním dvoře. Vyvolal velký policejní zásah, oblast policisté uzavřeli.
„V současnosti nehrozí žádné nebezpečí,“ uvedla policie. Friedberg, kde žije kolem 30.000 lidí, leží několik kilometrů jihovýchodně od Augsburgu.
Témata:
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.