Hrozba čtyř trestných bodů a pokuty na místě až tří a půl tisíce korun muži očividně znervozněla. Nejprve tvrdil, že nemá doklady. Poté ho nenapadlo nic hloupějšího, než nadiktovat údaje svého bratra.  

Strážníci ovšem v databázi rychle zjistili, že zneužil svého sourozence. „Z dalších záznamů vyplývalo, že on sám má platný zákaz řízení a jeho porušením se stal důvodně podezřelým z trestného činu,“ uvedl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Hlídka kvůli možnému maření výkonu úředního rozhodnutí předala „chytráka“ státním kolegům. Hrozí mu až dvouletý pobyt za mřížemi.

