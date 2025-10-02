Hrozba čtyř trestných bodů a pokuty na místě až tří a půl tisíce korun muži očividně znervozněla. Nejprve tvrdil, že nemá doklady. Poté ho nenapadlo nic hloupějšího, než nadiktovat údaje svého bratra.
Strážníci ovšem v databázi rychle zjistili, že zneužil svého sourozence. „Z dalších záznamů vyplývalo, že on sám má platný zákaz řízení a jeho porušením se stal důvodně podezřelým z trestného činu,“ uvedl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
Hlídka kvůli možnému maření výkonu úředního rozhodnutí předala „chytráka“ státním kolegům. Hrozí mu až dvouletý pobyt za mřížemi.
Řidič (20) se v Brně vydával za bratra: Hrozí mu vězení Městská policie Brno
