Vše korunoval uprchlík jízdou v protisměru. Po chvíli však rezignoval a zastavil. Hlídka jej dostihla právě ve chvíli, kdy se snažil od odstaveného vozu nenápadně odejít. Následná kontrola ukázala, proč neměl chuť zastavit.
Řidič audi jel v Brně bez řidičského průkazu a bez registrační značky. Test na drogy odmítl s odvoláním na víru. Policie ČR
„Kromě toho, že řídil nepojištěné vozidlo bez registrační značky a hrubě porušoval dopravní předpisy, měl rovněž platný zákaz řízení až do roku 2027,“ shrnul policejní mluvčí Petr Vala.
Test na drogy odmítl prý kvůli víře
„Na rovinu, nebudu z vás dělat… Auto jsem potřeboval odvézt do servisu. Někdo mi ukradl zezadu značku,“ vysvětloval muž, proč usedl za volant. I na dotaz, proč se snažil ujet, měl vysvětlení. „Tak měl jsem strach, že mě zastavíte, panebože.“
Dechovou zkouškou prošel, test na drogy i lékařské vyšetření ale odmítl. Prý mu to nedovoluje jeho víra. V součtu pět prohřešků od jízdy na červenou až po zákaz řízení budou pro hříšníka znamenat citelný postih. Kvůli maření úředního rozhodnutí nad ním visí i hrozba vězení