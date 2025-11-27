Turistka šla na Sněžku v trenýrkách: Křik, křeče a málem smrt! Svědek zuří
Turistka (60) na hřebenech Krkonoš u Slezského domu pod Sněžkou ve čtvrtek 21. listopadu nezvládla otužování a v bezvědomí a s celkovým podchlazením skončila v nemocnici. K případu se poprvé vyjádřil i jeden ze svědků.
Na místě zasahovala horská služba z české i polské strany hor a také zdravotničtí záchranáři ze základny v Temném Dole na Trutnovsku, informovala na webu Horská služba ČR. „Vzhledem k povětrnostním podmínkám na hřebenech Krkonoš a díky silnému větru, vysoké vlhkosti a teplotě kolem minus pěti stupňů pod nulou dosahovala pocitová teplota okolo minus 16 stupňů, byl stav pacientky po příjezdu záchranářů velmi vážný,“ sdělil mluvčí Horské služby ČR Marek Fryš.
Křik, křeče a málem smrt
Naměřená tělesná teplota byla u ní pouze 28 stupňů Celsia a bezvědomí si vyžádalo urychlený transport do zdravotnického zařízení. K případu se poprvé vyjádřil i jeden z přímých svědků. „(...) Zrovna jsme seděli v restauraci Slezského domu v Obřím sedle na polské straně hranice, když se otevřely dveře a v nich se objevil mladý muž doslova vlekoucí starší ženu. Prakticky o sobě nevěděla,„ řekl Novinkám svědek Pavel. „Nevěděla o sobě. Dostávala se do křečových stavů, vypadalo to, že zemře. Výjev jak z hororu. Měla křeče v prstech, křičela. Snažili jsme se na ni mluvit,“ dodal.
Podle svědka arogantní průvodce celé otužilecké výpravy nejdříve odmítnul zavolat pomoct. Byl přesvědčený o tom, že to žena zvládne. Nejlépe na tom přitom nevypadali ani někteří další účastníci výpravy.
„Ženě horští záchranáři ve spolupráci s kolegy z GOPR (polská horská služba) a zdravotníky zabezpečili tepelný komfort a transportovali do údolí, kam již mohl přiletět vrtulník LZS a převézt ji do nemocnice,“ sdělil Fryš.
Horská služba opakovaně varuje před lehkovážným chováním na horách. „Otužování je zcela jistě přínosné pro zdraví člověka, ale pokud se pouštíte do takto extrémní formy otužování, mějte na paměti, že je třeba vše dobře naplánovat a zabezpečit,“ dodal.
Nechápu zachraňování v tomto případě - zbytečně vyhozený peníze daňových poplatníků, které je možné využít u opravdu potřebných. Nechal bych jí to zaplatit.