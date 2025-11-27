Hrůzné týrání uniklo i plzeňským sociálním pracovníkům. Každou návštěvu totiž předem ohlásili a podle svých slov našli vždy domácnost „v relativním pořádku“.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pro Blesk řeklo, že oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) má i možnost neohlášených šetření. Proč k nim nepřikročilo? Vzhledem k tomu, že jde o dítě, případ prý konkrétně komentovat nemohou.
Proč nebili na poplach učitelé? „Pedagogičtí pracovníci mají oznamovací povinnost. Pokud mají podezření, že je dítě zanedbáváno, měli by informovat OSPOD,“ uvedla mluvčí rezortu školství Veronika Lucká Loosová.
Petra Wünschová z centra Locika: „Systém dlouhodobě nefunguje optimálně.“
Že jsou v Česku v oblasti ochrany dětí problémy, potvrdila Blesku Petra Wünschová, ředitelka centra Locika, které bojuje proti násilí na dětech v rodinách. „Systém dlouhodobě nefunguje optimálně. Děti se k potřebné pomoci často dostávají pozdě, až v momentě akutního ohrožení, a někdy dokonce vůbec. A když už se pomoc spustí, děti pak občas samy říkají, že litují, že si o ni řekly – to je pro nás jasný signál, že je něco špatně,“ uvedla.
Podobné případy u nás prý nejsou ojedinělé. Jen za loňský rok OSPOD evidoval 10 523 případů špatného zacházení s dětmi. Mnoho podobných případů se navíc nikdy neodhalí, odhady centra Locika proto říkají, že jde pouze o „špičku ledovce“. Pomocí by prý bylo lepší provázání škol s lékaři a sociálními pracovníky a také častější neohlášené návštěvy v rizikových rodinách.
Od státu brali peníze
Matka (33) a otčím (34) na chlapce pobírali od státu 29 400 Kč měsíčně. A nešlo o veškeré příspěvky. Přestože nepracovali, nežili si nuzně. Na dotaz soudkyně, jakou částku měla takto rodina k dispozici, matka uvedla: „Sešlo se nám celkem 52 tisíc korun.“
Jak je to možné? „V rámci posuzování nároku na příspěvek na péči dochází k přeposuzování zdravotního stavu žadatele. Kontrolu čerpání příspěvku na péči má pak na starosti úřad práce,“ uvedla mluvčí MPSV Kateřina Procházková. A ten prý kontroluje jen na základě podnětu.
Jak poznat ohrožené dítě?
- Náhlá změna chování – uzavření do sebe nebo naopak zvýšená agresivita.
- Problémy se soustředěním, výkyvy nálad.
- Strach z konkrétní osoby či všedních situací.
- Nápadné kresby nebo opakující se motivy ve hře (hlavně u menších dětí).
Co dělat při podezření?
- Pokud se vám dítě samo svěří, věřte mu.
- Něco se vám nezdá? Nejste si jistí? Nezůstávejte pasivní – mlčení dítěti nepomůže.
- Nabídněte dítěti slovní podporu a začněte jednat. Obrátit se lze na OSPOD dle místa bydliště nebo přímo na tísňovou linku 158.
- Poradit se můžete s odborníky, a to i anonymně.
Kontaktujte:
- Linka bezpečí: 116 111, nonstop a zdarma
- Dětské krizové centrum: 777 715 215, nonstop
- Bílý kruh bezpečí: 116 006, nonstop a zdarma
- Centrum Locika, e-mail: poradna@detstvibeznasili.cz , telefon: 734 441 233 (čtvrtek od 9:00 do 16:00)
VIDEO: Otec holčičku přivazoval k židli, aby se nenaučila chodit, popisuje šokující příběhy z Klokánku Hanka Kupková.
Otec holčičku přivazoval k židli, aby se nenaučila chodit, popisuje šokující příběhy z Klokánku Hanka Kupková Sandra Novotná, Dana Ottopalová