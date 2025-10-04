Dívka (12) v Třeboni nadýchala 1,68 promile: Skončila v nemocnici

4. října 2025
V jihočeské Třeboni zasahovali strážníci u nezletilé dívky, která se pohybovala po ulici v silně podnapilém stavu. Podle svědka sotva chodila. Dechová zkouška ukázala 1,68 promile alkoholu. Skončila v péči lékařů, případem se zabývá policie i sociálka.

V sobotu 13. září zavolal na tísňovou linku znepokojený svědek. Všiml si skupiny mladistvých vycházejících z parku, mezi nimi byla i dívka v tak podnapilém stavu, že sotva udržela rovnováhu. Do příjezdu hlídky u ni zůstal.

Strážníci na místě zjistili, že chlapcům je čtrnáct let a jejich kamarádce pouhých dvanáct. „Hoši byli negativní, ovšem výsledek u slečny jim lehce vyrazil dech,“ uvedla Městská policie Třeboň na facebooku. Dechová zkouška u dívky ukázala 1,68 promile alkoholu.

Na místo dorazil lékař a rozhodl o převozu nezletilé na dětské oddělení nemocnice. Školačka nebyla schopná vysvětlit, odkud alkohol získala. Tvrdila pouze, že jí láhev dal neznámý muž.

Případem se nyní zabývá Policie ČR a do věci vstoupily i pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

