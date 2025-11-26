Horor na Slovensku: Tři mrtvé děti!
Obrovská tragédie zasáhla rodinu na jihu Slovenska v noci na 26. listopadu. V rodinnému domku vzplanul rozsáhlý požár. Nehoda si vyžádala život matky a tří dcer (†4, †6 a †8). Z domu stihlo utéct jenom jedno dítě.
Kolem půlnoci v noci na 26. listopadu se ve slovenských Kozárovcích rozhořel rodinný dům. Při požáru se zhroutila střecha, která hasičům záchranu značně komplikovala. „Při našem příjezdu se požár nacházel ve třetím stadiu hoření (…),“ řekl velitel zásahu Adam Lukáč, uvedly Noviny.sk.
Požár nedaleko Levic si vyžádal čtyři oběti, matku a její tři potomky ve věku od čtyř do osmi let. TV JOJ s odvoláním na vyjádření místních obyvatel uvedla, že dalšímu dítěti se z hořícího domu podařilo uprchnout.
Podobná neštěstí nejsou na Slovensku ojedinělá. Například před dvěma týdny si životy dvou dětí vyžádal požár provizorního příbytku na východním Slovensku. Letos v březnu rovněž na východě země zemřelo při požáru pět lidí včetně čtyř dětí.