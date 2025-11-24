Nahý protest proti fašismu se zvrhnul: Obdivovatel Franka osahával feministky!
Skandální napadení aktivistek feministického spolku Femen otřáslo Madridem. Mladé ženy protestovaly proti podpoře fašismu před kostelem, kde se konala mše na počest španělského diktátora Franka. Poklidný protest se během chvíle proměnil v šarvátku se sexuálním podtextem.
Odvážné aktivistky protestovaly ve čtvrtek u kostela Dvanácti apoštolů v Madridu, informoval web El Pais. Před vchodem do chrámu se objevily polonahé a s transparenty s nápisy „Fašismu ani čest, ani sláva“ a „Legální fašismus, národní ostuda“.
Aktivistky zdůrazňují, že šlo o mírumilovný protest, nicméně jeden muž, který prodával u kostela suvenýry s motivy totalitního vládce generála Franka, je pronásledoval a poklidnou demonstraci narušil sexuální útok. Postarší muž před televizními kamerami obnaženým ženám sahal na prsa, strkal do nich a urážel je. „Pane, nesahejte na nás, nesahejte na nás,“ křičely aktivistky během vyhrocené potyčky.
Stop násilí na ženách!
Celý akt ostře odsoudila ministryně pro rovnost Ana Redondo a označila ho za sexuální napadení. „Jak beztrestně se musí cítit, aby to udělal před kamerami. Jsou lidé, kteří bohužel stále nostalgicky vzpomínají na společnost, kde jsou ženy podřízené a kde se na ně může útočit,“ uvedla rozhořčeně.
Europoslankyně Irene Montero zdůraznila, že incident ukazuje, že někteří muži jsou až příliš zvyklí považovat takové sexuální násilí za normální.
