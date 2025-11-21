Salon krásy v Mělníku šokoval klientky: Po zákroku doporučil orální sex! Šlo o chybu
Mělnický salon krásy MJ Permanent studio v posledních dnech zažívá nebývale velkou pozornost na sociálních sítích. Po aplikaci permanentního make-upu rtů totiž klientkám vydal doporučení s nešťastnou chybou v textu. Příspěvěk za pár dní nasbíral přes 500 tisíc zhlédnutí.
„Provádějte orální sex.“ Přesně takové doporučení před pár dny rozeslal mělnický salon krásy svým klientkám po aplikaci permanentního make-upu. Šlo přitom o nešťastnou chybu. Doporučení mělo klientky před podobnou aktivitou naopak varovat, a to kvůli riziku infekce.
„Ráda bych se tímto omluvila všem klientkám, kterým domů dávám doporučení na domácí péči po PMU rtů. A zároveň děkuji velice pobavené klientce za upozornění na překlep,“ napsala na sociálních sítích majitelka salonu.
Chyba v textu okamžitě zaujala uživatele na sociálních sítích. Během pár dní příspěvěk nasbíral přes půl milionu zhlédnutí! „Kdy máte volno? Manželka se ptá,“ napsal pobaveně jeden z komentujících. „Žena mi z počátku sice nevěřila a tak si našla váš profil a vskutku zjistila že jsem ji nelhal,“ napsal další.
nešlo o chybu ale o cílenou reklamu. Teď nebude stíhat.