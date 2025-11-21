Český německý ovčák Loky vypátral promrzlou důchodkyni (78): Mezinárodní pátrací akce měla zdárný konec
Český policejní pes Loky zachránil německou turistku (78) ztracenou v Lužických horách! V rozsáhlé pátrací akci, do které se zapojil i vrtulník s termovizí, sehrál pes zásadní roli a promrzlou seniorku našel. Ve službě je přitom teprve rok.
Turistka z Německa se vydala na procházku z Oybinu na rozhlednu Hvozd. V tu dobu ještě netušila, že se výlet změní v mezinárodní pátrací akci. Seniorka se nevrátila v domluveném čase, a to znervóznilo jejího manžela.
Odpoledne jí volal a dozvěděl se, že je žena stále na cestě a začíná být velmi unavená. O několik hodin později jí volal znovu, mobil už nikdo nebral. Manžel ztracené důchodkyně tedy požádal o pomoc policii.
Pátrací tým neváhal a zapojil do akce i místní horskou službu a hasiče. S kolegy ze Saska a s vrtulníkem s termovizí ženu intenzivně hledali. Do pátrací akce zapojili i českého německého ovčáka.
Psí parťák se ukázal být dobrým rozhodnutím, jelikož šikovný pes seniorku našel! Byla sice promrzlá a unavená, díky kvalitní výbavě ale vcelku v dobré kondici, uvedla policie na webu. Psovod a podporučík Petr Diviš turistku dostal ze strmého terénu na přístupné místo, kde ji předal německým kolegům.
Loky je v policejní službě teprve rok, přesto si podle policistů vedl velmi profesionálně. Pomoc ocenili němečtí kolegové i seniorka, informovala policie na facebooku.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.