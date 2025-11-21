Český německý ovčák Loky vypátral promrzlou důchodkyni (78): Mezinárodní pátrací akce měla zdárný konec

Psovod Petr Diviš s německým ovčákem
Psovod Petr Diviš s německým ovčákem  (Autor: Facebook: Policie České republiky)
Autor: nkc - 
21. listopadu 2025
11:30

Český policejní pes Loky zachránil německou turistku (78) ztracenou v Lužických horách! V rozsáhlé pátrací akci, do které se zapojil i vrtulník s termovizí, sehrál pes zásadní roli a promrzlou seniorku našel. Ve službě je přitom teprve rok.

Turistka z Německa se vydala na procházku z Oybinu na rozhlednu Hvozd. V tu dobu ještě netušila, že se výlet změní v mezinárodní pátrací akci. Seniorka se nevrátila v domluveném čase, a to znervóznilo jejího manžela.

Odpoledne jí volal a dozvěděl se, že je žena stále na cestě a začíná být velmi unavená. O několik hodin později jí volal znovu, mobil už nikdo nebral. Manžel ztracené důchodkyně tedy požádal o pomoc policii.

Pátrací tým neváhal a zapojil do akce i místní horskou službu a hasiče. S kolegy ze Saska a s vrtulníkem s termovizí ženu intenzivně hledali. Do pátrací akce zapojili i českého německého ovčáka.

Psí parťák se ukázal být dobrým rozhodnutím, jelikož šikovný pes seniorku našel! Byla sice promrzlá a unavená, díky kvalitní výbavě ale vcelku v dobré kondici, uvedla policie na webu. Psovod a podporučík Petr Diviš turistku dostal ze strmého terénu na přístupné místo, kde ji předal německým kolegům.

Loky je v policejní službě teprve rok, přesto si podle policistů vedl velmi profesionálně. Pomoc ocenili němečtí kolegové i seniorka, informovala policie na facebooku.

Video  Pejsek Hero z Rakovnicka je po brutálním týrání venku z veteriny, zamířil do útulku  - Facebook
Video se připravuje ...

Témata:
VRTULNÍKmanželhledáníseniorkapátrací akcepolicieNěmeckoSazkaNěmecký ovčákOybinLužické horyTermografiepesLoka
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud