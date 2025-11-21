„V době nehody byla plošina v pracovní poloze. Jeden z pracovníků se nacházel na zvednutém koši, druhý stál u vozidla a plošinu obsluhoval,“ řekl mluvčí policie Petr Vala. Nehoda se stala ve čtvrtek kolem 14. hodiny.
Možná únava
Podle mluvčího přitom pracovníci firmy nic nezanedbali a místo měli řádně označené. „Přesto došlo ke střetu s osobním autem, jehož řidič se dostatečně nevěnoval řízení. Policisté pracují i s verzí, že ho během jízdy přemohla únava,“ pokračoval Vala.
Hasiči, kteří dorazili na místo jako první, okamžitě začali poskytovat první pomoc zraněným. „Jednoho z nich bylo navíc potřeba vyprostit z osobního vozu,“ upřesnil mluvčí Filip Venclovský.
Dva zranění
Péči vzápětí převzali záchranáři. „Na místě jsme ošetřili dva lehce až středně zraněné, které jsme následně převezli k další péči do hodonínské nemocnice,“ řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová.
Hasiči mezitím zachytávali unikající hydraulický olej a vyprostili převrácenou plošinu zpět na silnici za pomoci speciálního vyprošťovacího auta z Brna. Policisté škodu odhadli na půl milionu korun a vyloučili alkohol u obou řidičů. Provoz na silnici byl obnoven kolem půl šesté večer.