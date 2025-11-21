„V době nehody byla plošina v pracovní poloze. Jeden z pracovníků se nacházel na zvednutém koši, druhý stál u vozidla a plošinu obsluhoval,“ řekl mluvčí policie Petr Vala. Nehoda se stala ve čtvrtek kolem 14. hodiny.

Mladík narazil do stromu šílenou rychlostí a zemřel: Autu vyletěl motor!

Pod tragickou smrt řidiče u Dubňan se podepsala nepřiměřená rychlost.

Možná únava

Podle mluvčího přitom pracovníci firmy nic nezanedbali a místo měli řádně označené. „Přesto došlo ke střetu s osobním autem, jehož řidič se dostatečně nevěnoval řízení. Policisté pracují i s verzí, že ho během jízdy přemohla únava,“ pokračoval Vala.

Video
Video se připravuje ...

Video_-_Plošina_skončila_v_poli.mp4 

Hasiči, kteří dorazili na místo jako první, okamžitě začali poskytovat první pomoc zraněným. „Jednoho z nich bylo navíc potřeba vyprostit z osobního vozu,“ upřesnil mluvčí Filip Venclovský.

Hromadná srážka čtyř aut na Hodonínsku: Tři zranění, do akce šel i vrtulník

Při dopolední nehodě u Louky na Hodonínsku se srazila čtyři auta. Tři zraněné převezli záchranáři do nemocnice.

Dva zranění

Péči vzápětí převzali záchranáři. „Na místě jsme ošetřili dva lehce až středně zraněné, které jsme následně převezli k další péči do hodonínské nemocnice,“ řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Hasiči mezitím zachytávali unikající hydraulický olej a vyprostili převrácenou plošinu zpět na silnici za pomoci speciálního vyprošťovacího auta z Brna. Policisté škodu odhadli na půl milionu korun a vyloučili alkohol u obou řidičů. Provoz na silnici byl obnoven kolem půl šesté večer.

Fotogalerie
11 fotografií
Řidič dodávky přehlédl u Hovoran pracovníky zavěšující na sloupy vánoční výzdobu a najel do jejich plošiny.
Řidič dodávky přehlédl u Hovoran pracovníky zavěšující na sloupy vánoční výzdobu a najel do jejich plošiny.
Autor: HZS Jihomoravského kraje