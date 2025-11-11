„Automobil se několikrát přetočil přes střechu a zastavil se až o další strom. Řidič ve zdemolovaném vozidle zemřel,“ uvedl jihomoravský policejní mluvčí Bohumil Malášek. Náraz byl natolik silný, že z vozu odletěl motor.  

Bez šance na záchranu

Přivolaným záchranářům se naskytl otřesný obrázek. „Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem, už jsme mu nemohli pomoci," uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Řidič dodávky napálil na D2 do kamionu: Za nepozornost zaplatil životem

Nepozorný řidič dodávky v pondělí v noci napálil na D2 u Brna do kamionu, náraz nepřežil.
Silnice zůstala během vyšetřování a úklidu uzavřená. „Vozidlo jsme pomocí navijáku převrátili zpět na kola a uklidili vozovku,“ řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Policie odkláněla dopravu na objízdnou trasu na Milotice a Hodonín.

VIDEO: Osobák vjel do protisměru, dva motorkáři nepřežili

Video
Video se připravuje ...

Osobák přejel do protisměru, dva motorkáři srážku nepřežili Policie ČR