„Automobil se několikrát přetočil přes střechu a zastavil se až o další strom. Řidič ve zdemolovaném vozidle zemřel,“ uvedl jihomoravský policejní mluvčí Bohumil Malášek. Náraz byl natolik silný, že z vozu odletěl motor.
Bez šance na záchranu
Přivolaným záchranářům se naskytl otřesný obrázek. „Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem, už jsme mu nemohli pomoci," uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
VIDEO: Osobák vjel do protisměru, dva motorkáři nepřežili
Osobák přejel do protisměru, dva motorkáři srážku nepřežili Policie ČR
Osobák přejel do protisměru, dva motorkáři srážku nepřežili Policie ČR