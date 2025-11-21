Samuel (19) ubodal Máriu s Alenkou: Spolužačku chtěl naporcovat do mrazáku!?
V průběhu vyšetřování brutální vraždy studentky Alenky (†18) a učitelky Mariky (†51) vyplouvají na povrch znepokojující detaily ohledně obviněného vraha Samuela (19). Učitelka na něj měla v minulosti zavolat policii! Spolužačky se bály chodit do školy, protože si je chtěl naporcovat do mrazáku.
Tragédii, která se stala v lednu ve slovenské obci Spišská Stará Ves, předcházelo mnoho znepokojivých náznaků. Samuel byl údajně výborný student, to se nedalo říct o jeho chování. Problémově se měl chovat od útlého dětství. Už ve školce se neuměl ovládat a projevoval agresivitu, popsali ho místní, uvedl deník Jeden deň PLUS.
Signálů bylo čím dál tím více a stupňovaly se. V deváté třídě měl být odsouzený za výtržnictví a výhružky potom, co fyzicky napadl spolužačku, informoval server Noviny.sk. Soudní proces trval dva roky a Samuel dostal na další dva roky podmínku. Ta mu měla skončit jenom pár dní před vražedným útokem.
Jeho chování bylo pro spolužačky velmi nepříjemné. Na školním zájezdu měl jedné z nich vyhrožovat smrtí. „Jsi tak pěkná, že si tě dokážu představit naporcovanou v mrazáku,“ řekl jí. „Když tě strčím ze skály, bude z tebe pěkný mastný flek,“ pokračoval. Dívky s ním nechtěly být o samotě a stranily se ho.
Učitelka Marika tušila, že je něco špatně. Věděla, že je otázkou času, kdy Samuel někomu ublíží. Pozvala si proto do školy jeho rodiče, aby s nimi problém řešila. Domluvili se, že mladík bude studovat individuálně. Situace se ale stále zhoršovala a učitelka musela na Samuela zavolat městskou policii.
Policie se podívala na všechny spisy ohledně verbálního i fyzického napadení a vyhodnotila ho jako šikanu. Samuel v sobě přitom nosil extrémní hněv a touhu po pomstě za přidělený individuální školní plán. O týden později přišel do školy s nožem a vlastnoručně usmrtil spolužačku i učitelku. „Chtěl jsem zničit život těm, kteří ho zničili mně,“ vysvětlil motiv.
Vyšetřování je v závěrečná fázi. Samuel může skončit ve vězení na 20 až 25 let, v mimořádném případě mu hrozí doživotní pobyt za mřížemi.
