Samuel (19) zavraždil učitelku a spolužačku Alenku: Vrátil se na gymnázium
Obviněný Samuel (19), který měl začátkem roku ubodat zástupkyni ředitele Márii († 51) a studentku Alenku (†18), se z cely vrátil na místo činu. Na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi ukázal vyšetřovatelům krok po kroku, co spáchal.
Po 10 měsících ve vězení, kde se Samuel pokusil neúspěšně dvakrát o sebevraždu, vyšetřování pokročilo do závěrečné fáze. Obviněného mladíka vyšetřovatelé zavezli na místo činu. Nechali ho, aby jim celé chladnokrevné přepadení na slovenském gymnáziu ukázal krok po kroku, úplně od začátku.
Na místě bylo ozbrojené komando a desítky policistů. „Při přehrávání události byl celou dobu přítomný, byl aktivní a vypovídal. Uváděl skutečnosti tak, jak je vnímal,“ popsal Samuelovo chování prokurátor Krajské prokuratury v Prešově Michal Šoltýs, uvedl server tvnoviny.
Snažil se s nikým nenavazovat oční kontakt a pohyboval se pomalu. Za necelý rok ve vězení mu výrazně prořídly vlasy, informoval deník Nový Čas. V blízkosti gymnázia neprojevoval lítost a v obličeji neměl vůbec žádné emoce.
Celá akce trvala přibližně 4 hodiny, potom byl mladík za dozoru policistů opět převezen do cely. Samuel může skončit ve vězení na 20 až 25 let, v mimořádném případě mu hrozí doživotní pobyt za mřížemi.
Myslim,ze nekdo,kdo chladnokrevne zabije nevinneho cloveka(v tomto pripade 2),nema vubec narok na zivot.