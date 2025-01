Samuel zavraždil Máriu s Alenkou: Spolužáci o útoku věděli předem? Policisté jim zabavili telefony

Při čtvrtečním útoku na gymnáziu ve slovenské Spišské Staré Vsi přišli o život dva lidé. Podezřelým je žák školy Samuel (18), který měl ten den konat komisionální zkoušky. Podle informací serveru tvnoviny.sk je však možné, že o násilném činu dopředu někteří jeho spolužáci věděli.

Policie měla několika studentům zabavit telefony. Je prý možné, že Samuel se o svůj záměr vraždit podělil ve skupině na sociálních sítích. Měl prý dokonce i vypsat konkrétní jména lidí, na které má spadeno. Mladík však tou dobou byl pod drobnohledem školy i policie, posílal totiž výhrůžné SMS zprávy svým spolužačkám.

Vedení školy mělo týden před útokem policistům ukázat dokument s popisem situace okolo studenta Samuela. Celý spis má 22 stran. Policisté sice chlapcovo chování vyhodnotili jako šikanu, a ne trestný čin, nabídli však gymnáziu, že budou ve škole přítomni během jeho komisionálních zkoušek, tedy v den útoku. Gymnázium asistenci odmítlo. „Řekli, že by to bylo kontraproduktivní, a požádali o to, aby policie byla během komisionální zkoušky nablízku,“ popsal deníku Nový Čas šéf slovenské policejní inspekce Branislav Zurian. Ani to se však nestalo a důvody, proč policie v blízkosti školy nebyla, jsou předmětem dalšího vyšetřování.

Mladík z Lubice je obviněný z úkladné vraždy. Specializovaný trestní soud v Penzinku ho poslal do vazby. Hrozí mu 20–25 let vězení, v nejvyšším možném rozsudku i doživotí.