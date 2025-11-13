Lidé křičeli hrůzou a prosili ať zpomalí! Opilý autobusák nadýchal 2,66 promile
Kriminalisté obvinili šoféra (53), který v srpnu na trase mezi Prahou a Louny řídil autobus opilý. Policisté mu naměřili 2,66 promile alkoholu v dechu. Cestující tehdy volali na tísňovou linku a domáhali se zastavení vozidla a kontroly řidiče kvůli nestandardní jízdě.
Autobus svážel zaměstnance do průmyslové zóny. Na linku 158 zavolal jeden z cestujících autobusu s tím, že řidič jede velmi nebezpečně a že něco není v pořádku. Policisté z nejbližšího okolí vyrazili na dálnici D7 a za malý moment autobus objevili u Panenského Týnce, kde jej i zastavili.
Na první pokus se jej snažili navést z dálnice, to se ale vzhledem k nespolupráci řidiče autobusu nepodařilo. Proto po zastavení v odstavném pruhu vytvořili bezpečnou zábranu ze služebních dopravních prostředků. Ta se tvoří, aby se během zastavení nikomu nic nestalo.
Provedenou zkouškou na alkohol zjistili u řidiče 2,66 promile alkoholu v dechu. Šofér se vymluval, že si dal až po jízdě dva rumy. „Byl proto proveden odběr biologického materiálu pro laboratorní zjištění přítomnosti alkoholu v krvi. Rozbor opětovně potvrdil, stejně jako kalibrovaný přístroj Dräger, přítomnost alkoholu, tentokrát v krvi,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Mareš.
Policisté vyslechli většinu cestujících z autobusu. Někteří jízdu řidiče popsali tak, že jeho chování bylo natolik rizikové, že na další zastávce vystoupili a přesvědčili další lidi, aby do autobusu nenastupovali. „Všichni jsme křičeli, ať zpomalí, prosili, ať zastaví na benzince. Nikdy v životě jsem se tak nebála,“ uvedla po jízdě jedna z cestujících.
„Řidič i přes velmi hustý déšť jel velmi vysokou rychlostí, křižovatku projel na červenou, urazil zrcátko autobusu o lampu veřejného osvětlení, a v jednom případě dokonce málem způsobil vážnou nehodu, kdy se snažil předjet jiný autobus a vůbec ho nezajímalo v protisměru jedoucí vozidlo. Kdyby toto vozidlo neuhnulo až na úplný kraj, mohlo dojít k tragédii,“ uvedla po události v srpnu policie. Za jízdu pod vlivem návykové látky muži hrozí až tři roky vězení.
