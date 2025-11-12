Neuvěřitelný hazard na dálnici D1: Opilý řidič driftoval s kamionem, trefil svodidla a jel dál
Obrovský hazard předvedl na dálnici D1 ve směru na Brno opilý Modlavan (47). Kamion neudržel na silnici, driftoval, trefil svodidla a poté pokračoval dál, jako by se nic nestalo. Jeho riskantní jízdu zachytila kamera. Policisté kamioňákovi zadrželi řidičák a zakázali další jízdu.
Kamioňák se s tím nepáral. Když vyjel z pruhu, zadriftoval a poškodil svodidla. Kolos, který řídil, se při nebezpečném manévru málem převrátil na bok. Okolní vyděšení řidiči okamžitě brzdili, opilec si ale z karambolu hlavu nedělal a vesele pokračoval dál na Brno.
Stopku mu po několika kilometrech vystavili dálniční policisté na Vysočině. Moldavan nadýchal nejprve 1,29, poté 1,19 promile. „Policisté řidiče vyzvali, aby se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Této výzvě ale nevyhověl a odběr krve odmítl,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Skončil tak na policejní služebně. „Za přítomnosti tlumočníka jsme řidiče k věci vyslechli a sdělili mu podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Poté byl cizinec propuštěn ze zajištění,“ uvedl Jiří Šoukal, šéf dálničních policistů z Velkého Beranova.
Policisté kamioňákovi zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. To, že sedl opilý za volant kamionu, byla obrovská nezodpovědnost a velký hazard, na který mohli v případě nehody doplatit nevinní lidé. Dopravní nehodu, poškozená svodidla, budou řešit policisté z dálničního oddělení Bernartice, v jejichž rajónu se kolize odehrála.
Moldavci sú Rumuni ! Chcelo to zabaviť kamión ...