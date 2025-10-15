Mladíci na nic nečekali a vytočili linku 158. Policejní hlídka vůz záhy dostihla a zjistila, že starší řidička je evidentně pod vlivem alkoholu.
„Dechová zkouška potvrdila přítomnost alkoholu s výsledkem 2,76 promile. Řidičce byl na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda,“ řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Přes zákaz chtěla odjet
Jenže hříšnice si nedala říct. Za půl hodiny se vrátila k autu a zkusila s ním odjet. „Policisté ji ale znovu zastavili a vozidlo nechali odtáhnout. Řidička se nyní bude zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodala mluvčí. Kromě pokuty a zákazu řízení tak ženě hrozí i pobyt ve vězení.
Opilá řidička vjela na chodník: Mladíky na zastávce minula o centimetry! Policie ČR