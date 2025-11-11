Nehody v husté mlze zablokovaly D35: Jeden mrtvý po srážce kamionů, dodávka a osobáku
Při hromadné nehodě na D35 u Křelova na Olomoucku zemřel řidič, další dva lidé utrpěli lehké zranění. V husté mlze se na dálnici podle dopravních informací policie staly během několika desítek minut tři nehody, při ostatních dvou nehodách se lehce zranili dva lidé.
Nehoda několika vozidel zastavila provoz na dálnici v obou směrech brzy ráno, dálnice D35 zůstává uzavřena, pravým jízdním pruhem byl z místa umožněn pouze odjezd uvízlých aut, řekl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.
První nehoda u Křelova se podle dopravních informací policie stala kolem 04:30. Podle policejního mluvčího Libora Hejtmana se tam srazily dva kamiony, dodávka a osobní automobil. „Jeden z řidičů na místě po nárazu zemřel, spolujezdec utrpěl pohmožděniny dolních končetin a pohmožděniny od pásu na hrudníku. Řidič osobního auta utrpěl také lehčí zranění, oba byli odvezeni na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Olomouci na došetření,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.
Další nehody se staly u Unčovic a Palonína, nehody se odehrály kousek od sebe, řidiči pravděpodobně v husté mlze nestihli včas dobrzdit. „Od každé nehody jsme odvezli jednoho pacienta s lehkým zraněním, bylo tam pohmoždění hrudníku a břicha od pásů, naštěstí nic vážného,“ dodala Lucie Mikisková.
Poslední tragická nehoda se stala v Olomouckém kraji v sobotu, shodou okolností rovněž nedaleko Křelova-Břuchotína, avšak na staré silnici. Obětí byla patnáctiletá dívka. Řidič auta, ve kterém cestovala, vjel do protisměru, kde se srazil s jiným vozem. Nehodu policie vyšetřuje pro usmrcení z nedbalosti a pro těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Dalších sedm lidí utrpělo vážná zranění.
Podle dostupných údajů jde v Olomouckém kraji o 21. oběť letošních dopravních nehod, což je stejný počet jako za celý loňský rok.
