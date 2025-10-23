„Celkem slušně zfetovanej“ recidivista řádil v Olomouci: Po policistovi hodil nůž!
Policisté v Olomouci zpacifikovali osmatřicetiletého muže, který po městě chodil s dlouhým nožem. Během zákroku ohrožoval i policisty, s nožem se po nich ohnal a po jednom z nich nůž také hodil. Policisté proti cizinci použili slzný plyn a zadrželi ho. Muže s trestní minulostí obvinili z násilí proti úřední osobě a přečinu výtržnictví, sdělila ČTK policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Incident se stal v sobotu, policie o něm informovala dnes.
Podezřelého muže s dlouhým nožem v ruce, který se pohybuje poblíž Hodolanské ulice v Olomouci, nahlásili policistům svědci kolem 22:00. Oznamovatel agresora popsal jako „celkem slušně zfetovaného muže s 25centimetrovou čepelí“.
„Policisté pohotovostního a eskortního oddělení a oddělení hlídkové služby muže na místě záhy vypátrali, ten se však s nožem proti nim ohnal. Na jejich výzvy jak v češtině, tak ani v angličtině nereagoval a zasahující policisty ohrožoval. Po jednom z nich nůž dokonce hodil,“ popsala situaci policejní mluvčí.
S ohledem na to, že agresivní muž stál u oken, nemohli policisté použít služební zbraň, zpacifikovali ho proto za pomoci slzného plynu. Muž skončil v policejní cele, přesný důvod svého chování nebyl schopný vysvětlit. „Díky Interpolu kriminalisté zjistili, že obviněný má za sebou kriminální minulost, mimo jiné také napadení se zbraní nebo napadení policisty,“ dodala mluvčí. Muže nakonec soud poslal na návrh žalobce do vazby. Hrozí mu až šest let vězení, podle policie se právní kvalifikace může během vyšetřování ještě rozšířit.
