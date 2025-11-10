Nehodu na Olomoucku nepřežila dívka (†15): Dalších 7 lidí utrpělo zranění!
Obětí sobotní tragické nehody u Křelova-Břuchotína na Olomoucku je patnáctiletá dívka. Řidič auta, ve kterém cestovala, vjel do protisměru, kde se srazil s jiným vozem. Nehodu policie šetří pro usmrcení z nedbalosti a pro těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, řekla v pondělí policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Dalších sedm lidí zůstává hospitalizovaných v nemocnici s vážnějšími zraněními, řekl mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher. Jestli řidič pil alkohol, policisté na místě s ohledem na jeho zranění nemohli zjistit. Nařídili proto odběr krve.
Nehoda se stala v sobotu kolem 19:00. „Dvaadvacetiletý řidič z dosud nezjištěných příčin přejel s vozidlem značky BMW do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem značky Volkswagen, které řídil jednadvacetiletý mladík,“ uvedla policejní mluvčí.
V BMW, které vyjelo do protisměru, cestovalo pět mladých lidí. Kromě řidiče to byli spolujezdci ve věku 21 let, 22 let a dvě dívky ve věku 15 let. Jedna z nich i přes poskytnutou pomoc na místě zemřela. „Ve volkswagenu cestovaly další dvě osoby ve věku 50 a 19 let,“ doplnila Ivana Skoupilová. U řidiče volkswagenu policisté dechovou zkouškou vyloučili přítomnost alkoholu. U řidiče druhého vozidla byl kvůli jeho zranění nařízen odběr krve.
U těžké nehody zasahovalo šest posádek zdravotnické záchranné služby. Čtyři lidé zůstali po nehodě v jednom z aut zaklínění, vyprostit je museli hasiči.
Sedm zraněných převezli lékaři do nemocnice, tři těžce zraněné pacienty napojili na umělou plicní ventilaci. Další čtyři lidé utrpěli lehčí zranění, mezi nimi zlomeniny končetin, řezné rány nebo otřes mozku. „Všech sedm hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici v Olomouci má vážnější četná poranění a čekají je další výkony. Hospitalizováni jsou na neurochirurgické, traumatologické klinice a klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,“ řekl mluvčí nemocnice Adam Fritcher.
Podle dostupných údajů jde v Olomouckém kraji o 20. oběť letošních dopravních nehod. Za celý loňský rok si nehody vyžádaly 21 životů.
