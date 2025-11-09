Srážka vlaků na Slovensku: „Byla to strašná rána!“ Cestovali hlavně studenti, 79 lidí v nemocnici
Po nedělní srážce dvou vlaků nedaleko Bratislavy skončilo v nemocnicích 79 osob. Nejtěžší zranění utrpěli tři lidé s poraněními hrudníku a břicha, 60 lidí se zranilo lehce. Podle ministra zdravotnictví Kamila Šaška jsou všichni pacienti z nehody mimo ohrožení života, v největší bratislavské nemocnici zůstává 13 lidí.
Ve slovenském Pezinku došlo v neděli večer k vážné nehodě. Na místním nádraží se srazily dva vlaky. Podle generálního ředitele správce železniční infrastruktury Ivana Bednárika jeden z vlaků projel na červenou a druhá souprava, byť brzdila, do něj ve velké rychlosti zezadu vrazila. Nepotvrdily se původní informace o čelní srážce vlaků. Nehoda se stala na hlavním železničním koridoru, který byl v minulosti modernizován.
Slovenská vláda se kvůli srážce vlaků sejde v pondělí na mimořádné schůzi. Podle premiéra Roberta Fica projedná výsledky vyšetřování a přijme rozhodnutí. V průběhu jednoho měsíce jde již o druhou srážku vlaků na Slovensku. Při říjnové kolizi dvou rychlíků na východním Slovensku utrpěly zranění desítky lidí.
Při nehodě, která se stala o víkendové dopravní špičce, dálkový vlak na trase z Košic zezadu narazil do soupravy vlaku z Nitry. Oba vlaky mířily do Bratislavy, podle Šutaje v nich cestovalo dohromady asi 800 lidí, hlavně studentů.
„Nedošlo k žádnému úmrtí, což je samozřejmě pozitivní zpráva,“ řekl Šutaj Eštok novinářům u místa nehody.
Podle cestujících byla nejhorší situace v první části vlaku. „Nejhorší je to v prvním voze, budou nás evakuovat,“ sdělil krátce po nehodě serveru aktuality.sk jeden z pasažérů. Jak uvedli další cestující, zraněné z místa odvážely záchranky. „Byla to strašná rána“ svěřil se další z nich. O celkovém počtu zraněných informovali záchranáři v pondělí.
Uvedený úsek je součástí nejmodernější železniční tratě na Slovensku a zároveň jde o hlavní železniční koridor mezi Bratislavou a Košicemi na východním Slovensku.
„Znovu se podařilo to, že jeden z vlaků byl na místě, kde neměl být. Evidentně projel červenou a odjel ze zastávky tam, kde neměl být. Druhý rychlík do něj zezadu odhadem v rychlosti přes 100 kilometrů (v hodině) narazil,“ řekl novinářům Bednárik, který v minulosti řídil České dráhy a o kterém se hovoří jako o možném novém ministrovi dopravy ČR. Dodal, že dálkový vlak, který byl na rozdíl od druhé soupravy vybaven zabezpečovacím systémem ETCS, před nehodou brzdil.
Bednárik uvedl, že osobní vlak bez ETCS vyjel ze stanice ve městě Pezinok na červenou a dosáhl rychlosti 60 až 70 kilometrů v hodině. „Máme velké štěstí, že překážka na trati byla v pohybu,“ řekl Bednárik.
Šaško před mimořádným jednáním vlády k uvedené nehodě novinářům řekl, že dva nejvážněji zranění jsou mladí lidé.
