Milionář se spolujezdcem zahynuli při nehodě: Lamborghini vzplálo!
Při nehodě na silnici v Moskvě zahynul v noci na 9. listopadu ruský podnikatel Alexei Dolgikh a jeho spolujezdec Ivan Solovyov. Jeho Lamborghini Urus dostalo smyk, převrátilo se a vzplálo. Dvě další osoby jsou zraněné.
Alexei Dolgikh (†36) byl známý podnikatel v oblasti kryptoměn a ve svém Lamborghini Urus jel rychlostí přes 150 km/h, když ztratil kontrolu nad vozem. Auto narazilo do bariéry, převrátilo se a v mžiku jej zachvátily plameny.
K nehodě došlo kolem 1:30 ráno. Lamborghini se při vysoké rychlosti přetočilo přes střechu. Podle médií se navíc po vozovce roztrousily bankovky. Části rozbitého vozidla byly nalezeny i na blízkém mostě.
Dolgikh a jeden z jeho spolujezdců, Ivan Solovyov, zahynuli na místě. Další dva pasažéři, Nikita Tezikov (21) a Kirill Mochalov (22), byli převezeni do nemocnice s těžkými zraněními, ale přežili. Příčina nehody byla potvrzena jako ztráta kontroly nad vozem, přičemž řidič narazil do bariéry.
Kryptomilionář, jenž si Lamborghini koupil teprve před 15 měsíci, měl na svém účtu více než 580 pokut za rychlou jízdu. Byl také na seznamu ruských bank, jež ho podezřívaly z praní špinavých peněz. V uplynulých měsících čelil řadě obvinění, což vyvolalo spekulace o jeho obchodních aktivitách.
Vyšetřování nehody pokračuje, přičemž se zjišťují další podrobnosti o příčinách havárie a okolnostech jeho života. Prokuratura v Moskvě uvedla, že nehoda stále podléhá šetření a je nutné objasnit všechny faktory související s tragédií.
Naprosto zbytečný článek 🤔