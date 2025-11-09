Drama na palubě Ryanairu: Mayday, kapitán v bezvědomí!

Let boeingu společnosti Ryanair z Itálie do Rumunska se změnil v drama, když pilot ztratil vědomí během klesání. Jeho kolega převzal řízení a vyhlásil nouzový stav, což vedlo k bezpečnému přistání. 

Dramatický incident se odehrál během letu z italského Bergama do rumunské Kluže, když kapitán letadla ohlásil zdravotní problémy. Po několika minutách, kdy byla situace stále stabilní, se zdravotní stav kapitána zhoršil.

Boeing se blížil k přistání, když se náhle do éteru ozvalo varovné hlášení: „Mayday, kapitán v bezvědomí!“ 

Podle serveru The Aviation Herald se řízení chopil druhý pilot a navedl stroj bezpečně na přistávací dráhu, kde už čekaly záchranné týmy. Letoun přistál bez poškození a nevědomý pilot byl okamžitě převezen do nemocnice.

Stroj zůstal stát na místě přibližně padesát minut. Následně byl do Kluže vyslán náhradní boeing, který provedl zpáteční let do Itálie se zpožděním přibližně tří hodin. Letiště v Kluži muselo po incidentu dočasně uzavřít přistávací dráhu, což způsobilo odklonění několika letů.

Samotné letadlo zůstalo v Rumunsku dalších 17 hodin, než bylo přemístěno do Bukurešti. Letecká společnost Ryanair incident zatím nekomentovala, podle dostupných zpráv je pilot mimo přímé ohrožení života.

