Poplach nad Českem: K podezřelému boeingu startovaly stíhačky z Čáslavi

Ostrý poplach vyhlásili pilotům z Čáslavi vojáci z takzvané hotovostní směny integrované protivzdušné obrany NATO sídlící v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Jejím úkolem je monitorování vzdušného prostoru a vyhodnocování situací při zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru členských států NATO.

„Do vzdušného prostoru směřoval nekomunikující civilní B 737. Vojenští řídicí letového provozu ze Staré Boleslavi navedli gripeny přímo k nekomunikujícímu letounu, se kterým piloti navázali vizuální kontakt a letoun následně instruovali, aby navázal komunikaci i na frekvenci s civilním řízením letového provozu,“ uvedli vojáci na facebooku. Spojení se nakonec podařilo navázat a stíhači letadlo v pořádku doprovodili k německým hranicím.

Jak uvedl server Novinky.cz, letoun směřoval z Kréty do dánského Bilundu. Není zatím jasné, proč pilot boeingu nekomunikoval. Jako nejpravděpodobnější se však jeví technická závada.

Čáslavská 21. základna taktického letectva je jednou z hlavních bojových složek vzdušných sil české armády. Jejím stěžejním úkolem je zabezpečit obranu a suverenitu vzdušného prostoru České republiky. Vyzbrojena je gripeny a bitevníky L-159. Letos si základna při dni otevřených dveří naplánovaném na 17. května připomene výročí 20 let od zavedení letounů JAS-39 Gripen a 25 let od zavedení bitevníků L-159 Alca do výzbroje české armády.