Honička jako z filmu dopadla strašlivě: Několik mrtvých a 11 zraněných!
Řidič, který v sobotu krátce po půlnoci místního času prchal na Floridě před policejní hlídkou, vrazil v historické čtvrti Tampy do přeplněného baru a zabil před ním na chodníku čtyři lidi, 11 dalších zranil.
Historická čtvrť Tampy je turisty vyhledávanou oblastí a známá svým nočním životem. Podezřelého řidiče původně zahlédla letecká hlídka kolem 0:40 ráno tamního času (6:40 SEČ) kvůli bezohledné jízdě na dálnici. Následně floridská dálniční policie vozidlo dostihla a pokusila se provést manévr, který měl řidiče zastavit, ale byl neúspěšný. Podle policejního prohlášení se stříbrný sedan krátce předtím účastnil pouličních závodů v jiné čtvrti.
Ve chvíli, kdy řidič zamířil do rušné čtvrti Ybor City, policie v honičce nepokračovala. Řidič pak nezvládl řízení a srazil více než deset lidí stojících před barem, uvedla policie. Tři lidé zemřeli na místě, čtvrtý zemřel v nemocnici. Ošetřeno v nemocnici muselo být dalších osm lidí, jejich stav je ale stabilizovaný.
„Celé naše město pociťuje tuto ztrátu,“ uvedla na sociální síti X starostka Tampy Jane Castorová. Policie 22letého Silase Sampsona zadržela a nyní bude čelit obvinění ze čtyřnásobného zabití.
V posledních letech se některé americké státy a místní úřady vyslovily pro omezení policejních automobilových honiček jako prostředku pro dopadení pachatele, aby tak ochránily civilisty i policisty. Studie z roku 2023 financovaná americkým ministerstvem spravedlnosti poukázala totiž na to, že nebezpečí pro podezřelé, policisty a kolemjdoucí často převyšuje bezprostřední potřebu zadržet ujíždějícího, uvádí agentura AP.
